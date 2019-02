JO SQUILLO/ Le difficoltà da new entry tutte da superare (Isola dei famosi 2019)

Jo Squillo è entrata in silenzio all’Isola dei Famosi 2019, con diversi giorni di ritardo rispetto al resto del gruppo. Non sappiamo come reagiranno i Naufraghi di fronte alla new entry, anche se l’artista non sarà l’unico volto inedito del programma. Potrà contare infatti sulla presenza di Stefano Bettarini, suo attuale compagno di disavventure e anche l’arrivo delle Polene potrebbe renderle la vita più semplice. Abbiamo visto infatti come l’integrazione sia una delle basi che molti Naufraghi tengono in forte considerazione e per questo possiamo aspettarci possibili fratture fra i tre gruppi che si sono formati per adesso. Spetterà alla Squillo riuscire a colmare la distanza che esiste e non è escluso che possa trovare degli amici. Dopo tutto prima di partire ha affermato di voler creare unità fra tutti i Naufraghi e sembra che almeno l’intento corrisponda a quello di tanti altri concorrenti.

JO SQUILLO, LE DIFFICOLTÀ DA NEW ENTRY

L’Isola dei Famosi 2019 getta subito Jo Squillo nelle difficoltà del reality e per ora dobbiamo confrontarci con un grosso punto interrogativo prima di scoprire che cosa succederà nei primi giorni del suo percorso. Avrà gli occhi puntati addosso come tante altre Naufraghe, che a quanto pare vengono prese di mira dai concorrenti uomini per via della loro abitudine a dedicarsi più al relax che a tutto il resto. La Squillo quindi dovrà tenersi alla larga da determinate dinamiche e forse fare qualche turno in più alla macchina del riso per evitare che Marco Maddaloni le riservi lo stesso trattamento destinato a Grecia Colmenares. Per ora è impossibile riuscire a capire quale Naufrago potrebbe esserle d’aiuto per finire in nomination. Il rischio infatti è di pagare pegno perché ultima arrivata. L’unico modo è riuscire a interagire con tutti e schivare i possibili proiettili, visto che la scarsa conoscenza è una delle motivazioni più usate dai Naufraghi in fase di nomination.

LE SOFFERENZE DA SUPERARE

Jo Squillo sbarca all’Isola dei Famosi 2019 in seguito a dei problemi familiari importanti, dovuti alla perdita di entrambi i genitori. Il gossip è emerso fin dalla sua assenza nella diretta di partenza del programma e l’abbraccio che Alba Parietti le ha destinato in studio fa capire quanto il lutto l’abbia colpita duramente. Anche se per ora ha preferito non parlarne, la Squillo dovrà fare i conti con la sua sofferenza proprio in questi giorni e il motivo è da ricercare a quell’effetto macigno che il reality regala di solito a tutti i suoi concorrenti. Basti pensare che persino Taylor Mega, in apparenza fra le più coriacee del gruppo, ha dovuto riflettere sulla sua vita e i demoni che l’hanno colpita in passato. La cantante deciderà quindi di confidare i suoi pensieri a qualcuno dei Naufraghi? Può essere e in questo caso possiamo già immaginare che potrebbe essere Marina La Rosa a raccogliere la sua testimonianza, data l’evidente empatia già dimostrata con Demetra Hampton.



© RIPRODUZIONE RISERVATA