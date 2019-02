John Vitale squalificato?/ Isola dei Famosi 2019: la “decisione” in mano ai telespettatori

John Vitale squalificato? Finito subito sotto accusa all’Isola dei Famosi 2019, il Galeotto di Saranno Isolani potrebbe terminare oggi la sua avventura in Honduras. È sempre più sotto accusa, anche se sembra che siano per lo più i vip ad attaccarlo. Alessia Marcuzzi ne aveva immediatamente chiesto l’esclusione dal gioco, ma la produzione ha preferito lasciare la decisione ai telespettatori che non dovranno scegliere se cacciarlo dal gioco, ma se farlo restare in Honduras. Il Galeotto di Saranno Isolani infatti è finito sotto inchiesta per via delle famose dichiarazioni social rivolte a Barbara d’Urso, con tanto di insulti poco carini diretti alla conduttrice. Ed è proprio per questo che nella scorsa diretta Alessia Marcuzzi ha deciso di riprenderlo pubblicamente e tacciarlo di comportamento scorretto. La timoniera del reality ha anche sottolineato un punto importante: non può punirlo con un’espulsione immediata, ma ha voluto dire la sua proprio per dare un’idea al pubblico di come dovrebbe muoversi al televoto. Vitale infatti non rischia per ora un provvedimento disciplinare, ma potrebbe essere eliminato dai telespettatori per via della gogna mediatica. A Pomeriggio 5, la d’Urso si è astenuta dal dire la sua fino a che l’argomento non è stato trattato dalla collega Marcuzzi. Solo dopo la diretta ha deciso di ringraziare la conduttrice per averla difesa, soprattutto perché l’odio che Vitale le ha manifestato sui social non è diretta alla sua persona in quanto pubblica, ma a Barbara come donna. E vista la forte lotta della d’Urso contro la violenza di qualsiasi tipo verso le donne, non può tollerare atteggiamenti simili.

JOHN VITALE SQUALIFICATO DALL’ISOLA DEI FAMOSI?

Il pubblico italiano è diviso di fronte a John Vitale e lo scandalo che si è creato all’Isola dei Famosi 2019. Mentre Alda D’Eusanio gli ha dato più volte dell’imbecille in diretta, sui social l’opinione generale sembra molto diversa. Forse perché si parla di Barbara d’Urso? La conduttrice di Pomeriggio 5 riscuote infatti spesso l’affetto dei telespettatori ed allo stesso tempo l’odio più acceso degli haters. Tanto che qualcuno proprio sul profilo di Alessia Marcuzzi ha deciso di prendere le distanza dal processo contro Vitale, condannando invece la conduttrice per aver riso di fronte all’incidente del Divino Otelma. A detta di molti, Francesca Cipriani dovrebbe in realtà subire una punizione esemplare proprio per aver fatto del male alla collega Polena, seppur in modo involontario.

JOHN VITALE, PUNITO O GRAZIATO DAL PUBBLICO?

Espulsione o grazia? Il dibattito su John Vitale diventa sempre più acceso, soprattutto in prossimità della diretta dell’Isola dei Famosi 2019 di questa sera. Il Galeotto potrebbe rischiare così di pagare per le parole dette forse in un moto di rabbia e che comunque hanno un forte peso. Alba Parietti condanna infatti il suo atteggiamento maschilista ed estremo, mentre Barbara d’Urso ha ricordato a Pomeriggio 5 come spesso molte donne si sono tolte la vita per commenti simili ricevuti sui social. Peccato. Vitale nel reality avrebbe potuto superare in lunghezza il rivale Yuri Rambaldi, visto che al contrario di quest’ultimo ha cercato di non fomentare gli attriti e si è dato molto da fare. Soprattutto al fianco di Kaspar Capparoni, che ha spesso accompagnato nelle escursioni per la pesca. John si starà di certo mangiando le mani e le scuse che ha cercato di accampare nella diretta dello scorso giovedì non hanno messo in evidenza il suo sincero pentimento. “Se ho detto quelle cose”, ha ripetuto infatti fino allo stremo. Anche per questo la Marcuzzi lo ha bacchettato ancora una volta, sorpresa nel vedere che anche di fronte alle prove evidenti non ci sia stata un’ammissione di colpa da parte del Naufrago.



