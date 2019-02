Le Iene oggi non va in onda, ecco perché/ Mediaset cambia la programmazione: Isola dei Famosi senza “rivali”

È stata una seconda puntata disastrosa quella dell’Isola dei Famosi 2019. L’adventure game, in onda eccezionalmente questa sera per la controprogrammazione sanremese, avrebbe dovuto vedersela anche con Le Iene. Per fortuna Mediaset, correndo ai ripari, ha mandato in “ferie” per una settimana la famosa trasmissione di Davide Parenti, per far “respirare” il reality show e non avere particolari “competitor” direttamente in Casa. Naturalmente, il programma condotto da Alessia Marcuzzi, dovrà comunque sfidarsi contro Che tempo che fa, in onda su Rai1. Lo show con Fabio Fazio, ospiterà anche Claudio Baglioni, ad un passo dall’esordio con la 69esima edizione del Festival di Sanremo e quindi, per l’Isola difficilmente ci potranno essere possibilità di “salvezza”. Proprio gli amici de Le Iene nel frattempo, in questo ultimo periodo, stanno collezionando un successo dietro l’altro, indagando in maniera approfondita su moltissime vicende di cronaca che ancora brancolano nel buio.

Le Iene non va in onda per agevolare l’Isola dei Famosi 2019

“Cambio palinsesti. Tolte #LeIene domenica, al loro posto il film L’incredibile Hulk. Tentativo di risollevare #Isola che andrà in onda proprio domenica, “chiudendo” le altre reti del gruppo”, fa sapere BubinoBlog attraverso Twitter. Ma per quale motivo Mediaset è corsa ai ripari? Semplicemente perché questa sera, andrà in onda eccezionalmente la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2019 che, proprio lo scorso giovedì sera, si è portata a casa ascolti proprio desolanti. L’adventure game condotto da Alessia Marcuzzi, dopo un esordio discreto con 3.062.000 telespettatori (pari ad una share di 18,27%), è poi crollato a 2.405.000 telespettatori (pari ad una share del 13.28%), consacrando la puntata, come la meno vista della storia del reality show. Stasera, la terza puntata andrà meglio? Se Italia 1 ha tolto Le Iene, anche Rete4 non propone niente di che, mandando in onda il film del 1988 “Nico” con Steven Seagal. Per quanto riguarda le altre reti, oltre a doversela vedere con Che tempo che fa, l’Isola si scontrerà con la prima puntata della seconda stagione di “The Good Doctor” su Rai2 e Massimo Giletti con “Non è l’arena” in onda su La7.

