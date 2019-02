Lino Guanciale/ Video, il nuovo sex symbol italiano si racconta da Cristina Parodi (La Prima Volta)

Lino Guanciale ospite di Cristina Parodi per ‘La Prima volta’. Dalle 17.35 sulla rete ammiraglia le storie che potranno emozionare ed appassionare il grande pubblico di Raiuno. Racconti ed interviste inedite nella puntata odierna, tra cui quella con il nuovo sex symbol italiano Lino Guanciale. Quella dell’attore di Avezzano è una delle tre storie su cui si poseranno i riflettori di Cristina Parodi. Grandi amori, passioni e soprattutto le prime volte: l’attore è pronto a raccontarsi e a raccontare il suo percorso artistico. La sua carriera è iniziata in teatro sotto la direzione di un big del calibro di Gigi Proietti. Ha recitato in Romeo e Giulietta, nello spettacolo che ha inaugurato il Silvano Toti Globe Theatre di Roma. ‘La Prima volta’ sarà l’occasione giusta per mostrare il suo lato più intimo. Condotto da Cristina Parodi, si tratta di un programma realizzato interamente dalla Rai in collaborazione con Fremantle. Un format ideato da Tiziana Martinengo e scritto da Giovanni Bagnari, Francesco D’Ambrosio, Annarita Sasso e Chiara Vannoni. In cabina di regia Fabrizio Guttuso.

I protagonisti de La Prima Volta

Non solo Lino Guanciale. A La Prima Volta, in onda Domenica 3 febbraio su Rai Uno, sono attesi tanti ospiti e storie che attendono solo di essere raccontate. La prima è quella di Riccardo, un giovane ragazzo novarese, che ha sempre cullato un sogno: diventare chef. Fin da piccolo ha sempre giocato ai fornelli, imitando i grandi chef della televisione. Nonostante la diagnosi di autismo a solo quattro anni ha coltivato con grande entusiasmo la sua passione in cucina, mettendo in mostra tutta la sua forza di volontà. Un sogno che finalmente Riccardo potrà realizzare a La Prima Volta, con una brigata tutta per sè in un ristorante molto speciale. Altra storia, quella di Francesco e Giovanna, una giovane coppia di innamorati che vive a Milano. Francesco ha chiesto l’aiuto di Cristina Parodi per regalare alla sua donna una dichiarazione d’amore incredibile e ricca di colpi di scena. Si preannuncia un momento molto romantico con tanto di lieto fine.

La Prima Volta, chi è Lino Guanciale

In attesa della puntata di Domenica In, andiamo a scoprire chi è Lino Guanciale. E’ nato ad Avezzano nel 1979, si è diplomato al liceo scientifico e laureato alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Dopo una breve parentesi sportiva si è iscritto all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dove si è diplomato nel 2003 ottenendo il Premio Gassman. La sua carriera da attore è cominciata al Silvano Toti Globe Theatre di Roma dove ha interpretato Romeo e Giulietta. Uno dei suoi primi maestri è stato il grande Gigi Proietti, che gli ha insegnato i segreti del mestiere. Durante la puntata de La Prima Volta racconterà il rapporto con il celebre attore romano, ma anche le sue passioni, i suoi sogni e i suoi desideri per il futuro. Lino Guanciale ha anche collaborato, tra gli altri, con Franco Branciaroli, Luca Ronconi, Walter Le Moli, Massimo Popolizio, Claudio Longhi e Michele Placido, il quale lo ha poi ingaggiato per interpretare Nunzio, uno dei personaggi del film Vallanzasca.





