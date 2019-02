LUCA VISMARA/ Per ora in salvo, ma rimane il bersaglio di Marco Maddaloni (Isola dei famosi 2019)

Luca Vismara non ha perso il sorriso all’Isola dei Famosi 2019 e forse il suo entusiasmo è persino aumentato in seguito all’ultima diretta. Potrà vivere infatti al fianco di Paolo Brosio e le sue due amiche, le sorelle Mihajlovic, nell’Isola dei Pirati e tenersi a distanza dalla macchina del riso. Vismara del resto sembra non aver trovato una discesa nei primi giorni di reality, soprattutto se si pensa ai piccoli attriti vissuti con Marco Maddaloni. L’ex concorrente di Amici ha deciso di prendere le difese di Grecia Colmenares, scegliendo di distaccarsi dalle tante frecciate che il judoka ha diretto alla Naufraga in modo poco galante. Con Vismara al suo fianco Paolo Brosio può inoltre contare su un aiuto nella pesca e ora che ha imparato come tenere vivo il fuoco sarà utile per impedire che il falò si spenga e tolga a tutto il gruppetto la possibilità di cucinare. In questa nuova parentesi, il ragazzo potrebbe però rendersi conto con i propri occhi che le figlie di Sinisa Mihajlovic non sono proprio collaborative come sembra. Cambierà idea nei loro confronti?

LUCA VISMARA E IL RAPPORTO CON LE SORELLE MIHAJLOVIC

L’Isola dei Famosi 2019 ci ha permesso di conoscere solo alcuni lati di Luca Vismara, sempre più succube dell’influenza delle sorelle Mihajlovic. Durante l’ultima diretta, il Naufrago si è infatti unito al coro delle due ragazze e ha scelto di votare Demetra Hampton. Il motivo sarebbe da ricondurre sempre a quelle parole maligne che ha riservato alle due sorelle durante i primi giorni di reality. Non stupisce, soprattutto se si considera che i tre giovani hanno avuto poche possibilità di cambiare idea nei confronti dell’ex modella, che diventa così un perfetto capro espiatorio. Senza la Hampton a fare da scudo, forse Vismara avrebbe riservato la nomination a Marco Maddaloni, con cui non ha creato un bel legame. Qualcosa ci dice però che il ragazzo non sceglierà di prendere il toro per le corna, soprattutto per evitare di attirarsi le antipatie del resto del gruppo.

IL RISCHIO DI DIVENTARE BERSAGLIO

Luca Vismara dovrà guardarsi le spalle all’Isola dei Famosi 2019, anche se per ora si trova in una bolla dorata grazie alla scelta di Paolo Brosio. Stare un po’ di giorni lontano dalla Ciurma gli assicurerà di rimanere lontano da alcune dinamiche e complotti che si sono già creati fra i Naufraghi, ma lo rende allo stesso tempo un facile bersaglio. Vismara infatti è fra i più operosi, ma è anche abituato a non rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie. Dato che Grecia Colmenares si trova già al televoto, sarà Vismara il prossimo bersaglio del gruppo? Non è escluso, soprattutto se consideriamo che Marco Maddaloni potrebbe aver deciso di vendicarsi. E se ciò dovesse avvenire possiamo forse dare per scontato che anche Abdelkar Ghezzal potrebbe decidere di votarlo, dato il forte legame che i due sportivi hanno creato fra loro fin dall’inizio. Un punto interrogativo che verrà chiarito questa sera e che ci farà capire quanto Luca sia riuscito a integrarsi nel gruppo.



