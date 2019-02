MARCO MADDALONI/ Il judoka ha nel mirino Grecia Colmenares e Luca Vismara (Isola dei famosi 2019)

Marco Maddaloni non smette di lamentarsi all’Isola dei Famosi 2019 e forse è uno dei pochi concorrenti da cui bisogna davvero guardarsi le spalle. Il judoka non apprezza chi non si dà da fare ed è convinto che Grecia Colmenares stia approfittando della sua gentilezza e di quella del resto del gruppo di uomini per gestirli a proprio piacimento. Durante i Daytime lo abbiamo sentito parlare spesso male dell’attrice, tanto da inquadrarla come un’approfittatrice. Grecia di contro sembra apprezzare la sua compagnia e preferisce averlo sempre al suo fianco, come dimostra il fatto che lo abbia scelto per primo per la nuova Ciurma. E poi c’è anche l’altro lato del carattere di Maddaloni, quello che lo spinge a caricare sulle proprie spalle le Naufraghe in difficoltà per aiutarle a scendere dalla barca. Subito dopo la diretta, nonostante le tante battutine alle spalle della Colmenares, l’ha aiutata infatti a raggiungere la spiaggia. Così come ha fatto poi anche con Sarah Altobello.

MARCO MADDALONI, GRECIA COLMENARES NEL SUO MIRINO

L’Isola dei Famosi 2019 non sta permettendo a Marco Maddaloni di emergere con la sua simpatia. Il karma sembra ritorcersi contro il concorrente, visto che nella prima diretta ha deciso di votare Demetra Hampton perché destabilizzava il gruppo ed ora è invece lui ad assumere lo stesso ruolo nella Ciurma. Ha stretto un forte legame con Abdelkar Ghezzal, tanto che i due sembrano muoversi quasi in simbiosi in molti contesti. E ora che Kaspar Capparoni sarà al loro fianco, il trio formato prima della partenza ufficiale del programma potrà ritornare di nuovo insieme. Per riuscire a sfuggire al mirino di Maddaloni del resto occorre solo fare una cosa: mettersi al lavoro. Nessuna pietà per chi è scansafatiche e nemmeno per chi prende le parti di coloro che non vede di buon occhio. Ne sa qualcosa Luca Vismara, che ha preso le difese di Grecia Colmenares e che si è dovuto subire l’ennesima ramanzina di Marco. Quest’ultimo può avere tutte le ragioni dalla sua parte. Dopo tutto la sopravvivenza del gruppo è direttamente collegata all’operosità: chi non contribuirà a far girare la ruota del riso, scaricherà il compito e la fatica sulle spalle degli altri Naufraghi. Maddaloni però è fin troppo convinto che gli altri concorrenti siano privilegiati, tanto che vorrebbe andare a pesca per evitare la famigerata macchina e gli 8 km obbligatori da percorrere ogni giorno.

LE SUE POSSIBILI NOMINATION

Scopriremo presto se Marco Maddaloni deciderà di vendicarsi durante le nomination dell’Isola dei Famosi 2019 di questa sera. La sua preda principale, ovvero Grecia Colmenares, si trova già al televoto ed è quindi escluso che possa nominarla. Rimane invece da valutare Luca Vismara, l’amico/nemico del judoka. I due hanno avuto dei rapporti amichevoli fino a questo momento, ma Marco non ha gradito vedere che l’ex di Amici non fosse dalla sua parte nel criticare la Colmenares. E anche se il ragazzo non è stato l’unico a contestargli un certo comportamento poco galante, il Naufrago potrebbe aver deciso di votarlo proprio per una sorta di vendetta personale. A meno che le telecamere non ci abbiano tenuti all’oscuro di alcuni particolari accaduti nel reality, Maddaloni è riuscito finora a mantenere dei rapporti più o meno pacifici con tutti. E forse è lui in realtà a doversi guardare le spalle da chi potrebbe decidere di mandarlo in nomination perché troppo intransigente.



