MARINA LA ROSA/ Pronta a smentire l’etichetta di gattamorta su Playa Dos (Isola dei famosi 2019)

Marina La Rosa continua a stupire all’Isola dei Famosi 2019, mettendo in evidenza le sue qualità di donna navigata del Sud. Durante la diretta dei giorni scorsi, la Naufraga infatti ha cercato di fare il possibile per non piangere di fronte al messaggio audio dei suoi due bambini. Lo rivela lei stessa poco dopo: non è bello piangere in tv. E così anche se i suoi occhi si riempiono di lacrime, la concorrente riesce a impedire che la maggior parte le righino il volto. Un vero atto di coraggio per Marina, che adesso si prepara ad affrontare il gruppo della Ciurma e una nuova location, dove non mancheranno le difficoltà. Per ora Marina è riuscita a guidare il suo gruppetto senza troppe difficoltà, ma riuscirà a mantenere la leadership anche in questo nuovo contesto? Non sarà semplice, visto che Marco Maddaloni e Abdelkader Ghezzal hanno già dimostrato di aver assunto le redini di Playa Dos.

MARINA LA ROSA ALLE PRESE CON LA MACCHINA DEL RISO

Marina La Rosa non ha perso tempo e subito dopo essere sbarcata a Playa Dos dell’Isola dei Famosi 2019 ha scelto di approfondire il funzionamento della macchina del riso. Finora la concorrente ha solo potuto immaginare quale sforzo fisico richieda il macchinario e ora che ne sa di più ha compreso meglio il contributo dell’ex Ciurma. Marina ha deciso di non rimanere con le mani in mano, anche se la diretta è stata sfiancante anche per lei. Meglio mettersi invece subito all’opera e capire come muoversi già nelle ore successive. Perché una cosa è fuori discussione: La Rosa non è quella gattamorta che sta con le braccia conserte e aspetta che i compiti le vengano affidati. Anche per questo si prevedono scontri con i Naufraghi che invece al contrario sembrano aver scambiato il reality per una vacanza al mare.

POSSIBILI CONTRASTI CON FRANCESCA CIPRIANI

Non sarà semplice per Marina La Rosa riuscire ad adattarsi alla nuova location dell’Isola dei Famosi 2019. Da brava ape operaia, la concorrente ha deciso di affrontare il primo turno alla macchina del riso per fare la sua parte. Ha controllato inoltre il fuoco, ha osservato il modo di lavare i panni e persino il sistema delle docce. L’accoglienza della Ciurma è stata calorosa per lei, soprattutto da Youma Diakite che le ha dato il benvenuto su Playa Dos. Nei prossimi giorni di certo non vedremo La Rosa brillare nelle attività di pesca, compito che forse lascerà ai compagni più esperti. Escluso anche un breve periodo di relax, mentre rimane da capire se l’ingresso di Francesca Cipriani possa non risultarle così gradito. Marina potrebbe infatti avere qualche problema a gestire la showgirl, data la sua nota parlantina. Per sua fortuna i quattro Galeotti sono rimasti nell’altra Isola con i Pirati, visto che durante la diretta ha scoperto fino a che punto i ragazzi hanno cercato di prenderla in giro. Difficile credere che Marina non se ne fosse accorta, anche se ha preferito adottare la linea soft come leader.



© RIPRODUZIONE RISERVATA