NICO/ Su Rete 4 il film d’azione con Steven Seagal (oggi, 3 febbraio 2019)

NEL CAST STEVEN SEAGAL

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede la prima serata di questa domenica 3 febbraio a partire dalle ore 21,30 la messa in onda del film d’azione Nico (titolo originale “Above the law”). Si tratta di una pellicola che è stata prodotta nel 1988 negli Stati Uniti d’America con la regia di Andrew Davis mentre il soggetto è stato scritto dallo stesso regista in collaborazione con il principale protagonista ossia Steven Seagal. Nel cast oltre al già citato principale protagonista figurano anche gli attori Pam Grier, Henry Silva, Ron Dean, Daniel Faraldo ed una giovanissima Sharon Stone. Ma ecco a voi nel dettaglio la trama del film.

NICO, LA TRAMA DEL FILM

Nico, un italiano nato a Palermo trasferitosi nel secondo dopoguerra negli Stati Uniti d’America dopo aver conosciuto un agente della CIA, decide di entrare a far parte di questo corpo degli USA ed in particolare di prendere parte alla guerra in Vietnam. Per Nico questa sarà una esperienza molto forte in quanto si troverà a dover fare i conti con l’atteggiamento eccessivamente violento da parte di un proprio superiore che per estorcere informazioni a semplici civili li sottopone ad indicibili torture che prevedono anche la mutilazione di arti. Stanco di quell’inutile spargimento di sangue, decide di farla finita e dopo aver sferrato un pugno con cui stende al tappeto il proprio diretto superiore lascia il corpo armato e ritorna negli Stati Uniti e per la precisione a Chicago dove inizia a lavorare come poliziotto. Nel corso della propria carriera Nico saprà farsi apprezzare per essere uno dei pochi poliziotti in grado di saper dire no ai vari tentativi di corruzione. Deciso a vivere una vita retta mette su famiglia insieme ad una bellissima donna e soprattutto si occupa spesso e volentieri delle problematiche di tutti i propri parenti trapiantati come lui a Chicago. In particolare un giorno venendo informato dalla zia dell’ennesima pazzia della cugina andata via di casa per andare a vivere con uno spacciatore di quartiere, Nico si vede costretto ad intervenire e dopo aver incontrato l’uomo si accorge che questi ha delle importanti informazioni circa un enorme carico di cocaina proveniente dall’America Latina. Riesce a risalire al principale responsabile di questo traffico internazionale ma purtroppo Viene fermato in maniera inspiegabile da alcuni agenti dell’FBI evidentemente collusi. Toccherà quindi a Nico e alla propria collega Dolores far luce su quanto sta accadendo e soprattutto sul tentativo di assassinio che alcuni criminali stanno organizzando per eliminare un senatore degli Stati Uniti piuttosto attivo nella lotta al traffico di cocaina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA