Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 3-8 febbraio 2019 segno per segno

Classifica settimanale di Paolo Fox, l’oroscopo dal 3 al 8 Febbraio su DiPiù TV

Stelle e Oroscopo grazie a Paolo Fox, che ci regala la classifica della settimana e le previsioni per i primi giorni di febbraio. DiPiù TV ci aiuta a scoprire i segni più fortunati, fra cui troviamo il Toro. I single hanno il vantaggio di Venere per parlare d’amore, anche se i sentimenti non sono semplici a causa dei tanti impegni di lavoro. La passione sarà comunque alta, anche per le coppie che vogliono recuperare oppure per chi è alla ricerca di un nuovo rapporto. Saturno e Venere sono infatti in ottimo aspetto e conoscere nuove persone sarà molto semplice. In recupero invece il Lavoro, anche se i problemi legati all’anno scorso sono ancora presenti. I single dei Gemelli sono riusciti a resistere alle turbolenze di gennaio ed ora recuperano. Andrà meglio nel corso del mese, anche se le coppie possono contare su lunedì e martedì come giornate fortunate. Possibili problemi con Vergine e Pesci. Nel Lavoro ci sono ancora delle situazioni da chiarire. Meglio trovare un accordo piuttosto che attaccare. Sarà un febbraio migliore per i single della Vergine che hanno appena chiuso un mese difficile. Nuovi incontri in arrivo e miglioramenti anche per le coppie. Sarà utile organizzare convivenze, nozze ed eventi importanti. Contatti con Ariete, Toro e Capricorno. Nel Lavoro ci si potrà lanciare nei progetti per il futuro, per un recupero che permette di risollevare le finanze. Il Capricorno ha Venere nel segno: chi è alla ricerca di un rapporto è avvantaggiato. Anche chi vuole più stabilità potrà contare su Saturno, anche se qualcuno potrebbe avere da ridire per una persona poco coerente. Le coppie sono in risalita e si guarda verso il futuro, con decisioni importanti e bilanci significativi. Entrate in aumento nel settore lavorativo, dove la parola d’ordine sarà innovazione. Tutto è nelle mani dei nati del segno, la fortuna sarà dalla loro parte. Procede bene l’Amore per i Pesci, anche i nati del segno che a gennaio hanno affrontato una separazione. Chi combatte ancora con le tensioni, non ha ancora spezzato un legame difficile. La prossima settimana sarà in risalita. Marte e Giove in ottimo aspetto permettono alle coppie divise di riavvicinarsi oppure di sanare le ferite. Incontri importanti nel Lavoro, anche se le cose inizieranno a muoversi la prossima settimana. Meglio non stancarsi.

Sagittario sogna un nuovo amore

Paolo Fox ha già annunciato la sua classifica settimanale, grazie a DiPiù TV che ci aiuta a scoprire le sue previsioni. Quattro stelline solo al Leone, che potrà agire in campo sentimentale. Innamorarsi è possibile ed anche i separati sono in risalita. Le coppie ufficializzano i rapporti e confermano le scelte importanti. Chi vive delle difficoltà potrebbe allontanarsi. Opportunità dietro l’angolo nel Lavoro: bisogna sfruttare al meglio i prossimi giorni. Tre stelline invece per l’Ariete, visto che in Amore potrebbe decidere di parlare per via di alcune insofferenze. Ansia per gli alti e bassi della relazione. Le coppie separate non riescono a staccarsi dal passato e la passione lascia a desiderare. Importanti invece le scelte lavorative, anche se spesso saranno imposte. I single dello Scorpione possono iniziare nuove relazioni grazie alle stelle. Soprattutto per quanto riguarda gli uomini, che riescono a superare gli ostacoli con maggiore facilità. Le coppie che sono riuscite a resistere sono in via di recupero. Venere favorisce i chiarimenti. Nel Lavoro vanno completate le situazioni sospese, per una chiarezza necessaria. I single del Sagittario vorrebbero vivere un nuovo amore e Venere è d’aiuto. I nuovi incontri saranno importanti. Le coppie sono più forti lunedì e martedì e qualcuno potrà realizzare un sogno nel cassetto grazie a Marte e Giove favorevoli. Possibili ritardi nel Lavoro, per via di alcune incertezze che devono essere superate. Giove aiuta a prendere decisioni. Marzo importante per i single dell’Acquario, per via di Venere nel segno. In questo mese ci potrebbero essere dei rapporti difficili con Leone e Toro, per via di tensioni passate. Le crisi sono ancora presenti per le coppie, per una settimana comunque di recupero. Luna nel segno non facilità invece chi è in difficoltà. Nel Lavoro ci sarà da rimboccarsi le maniche: saranno necessari pazienza e impegno per superare le critiche.

Oroscopo Paolo Fox: momento di riflessione per la Bilancia

L’Oroscopo di Paolo Fox ci svela quali segni si trovano nella posizione finale della classifica. Anche questa settimana l’astrologo ritorna su DiPiù TV per regalarci le sue previsioni, a partire dal segno del Cancro. Saturno e Venere non aiuta l’Amore: per i single ci saranno tempi duri. Forse anche un po’ per paura del nuovo. Le coppie vivono delle discussioni e polemiche: i prossimi mesi saranno migliori e con prospettive per il futuro. Nel Lavoro ci sarà da tirare le somme, forse per un contratto in ballo. I single della Bilancia sono in un momento di riflessione per quanto riguarda i rapporti. I nati del segno non vogliono persone al loro fianco che non siano sincere. Dovrà prendere una decisione chi vive due storie parallele. Le coppie sono senza forze e vorrebbero essere propositive, ma la prudenza impedisce di fare dei passi in avanti. Anche in famiglia. Cielo coperto nel Lavoro, anche se i successi non mancano. Così come le polemiche, che oscurano l’entusiasmo.



