Paola Caruso/ Chi è la madre biologica: oggi riceverà una lettera sorprendente (Domenica Live)

Paola Caruso torna a Domenica Live. Barbara d’Urso ha in serbo una bella sorpresa per l’ex Bonas, reduce da mesi molto difficili. Si appresta a diventare mamma, ma negli ultimi tempi ha dovuto affrontare il caos mediatico scoppiato dopo la rottura con il compagno Francesco Caserta. Riceverà un documento choc: la conduttrice infatti ha mostrato una busta, confidando che si tratta di una lettera della vera madre di Paola Caruso, prossima a diventare mamma per la prima volta. Quindi Paola Caruso nel corso di Domenica Live potrà ascoltare le parole della sua vera madre. In un periodo così turbolento, potrebbe esserci dunque una bella novità. Potrebbe riabbracciare la mamma biologica. In quella lettera potrebbe esserci infatti una richiesta di riavvicinamento. «Paola è stata già informata, sa tutto, domenica leggerò questa lettera», aveva dichiarato venerdì Barbara d’Urso. Chissà se l’arrivo della madre biologica nella vita di Paola Caruso possa farle superare le settimane trascorse a combattere l’ex.

PAOLA CARUSO TORNA A DOMENICA LIVE

Manca poco al parto, ma Paola Caruso torna a Domenica Live. La settimana scorsa l’ex Bonas di Avanti un altro è tornata a parlare del suo ex, padre del piccolo, che l’ha abbandonata poco dopo aver scoperto della sua gravidanza. Da allora è scoppiata una guerra mediatica consumata non solo sui social ma anche nel salotto tv di Barbara d’Urso. Quando Paola Caruso è entrata nel nono mese di gravidanza, è andato in scena un nuovo scontro a distanza. «Tu un padre non lo sei, ma non sei nemmeno un uomo. Io porto in grembo tuo figlio. È l’unica cosa che può dire per giustificare il suo comportamento. Lui lo sa che è suo figlio, l’abbiamo voluto insieme questo bambino», ha raccontato domenica scorsa. In merito ai dubbi dell’ex sulla paternità del piccolino, ha poi fatto una promessa: «Sono io che chiederò il DNA del mio bambino quando nascerà perché sono sicura del fatto che è suo figlio. Non è lui che me lo chiede». Ma questo non le impedisce di rimarcare la mancanza di rispetto come uomo e padre per aver insinuato che il figlio che porta in grembo potrebbe non essere suo.

