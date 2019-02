PAOLO BROSIO/ E’ nell’Isola dei Pirati: avrà un nuovo nemico in Kaspar Capparoni? (Isola dei famosi 2019)

Per Paolo Brosio la delusione è stata immediata all’Isola dei Famosi 2019. Il concorrente infatti si trova nell’Isola dei Pirati dopo aver vinto con grande determinazione la prova del fuoco e aver battuto Grecia Colmenares. Purtroppo al suo arrivo nella nuova location ha scoperto che il fuoco non sarà scontato e che dovrà essere alimentato grazie ai soliti turni. “Non è cambiato nulla”, dice con ironia e amarezza. Per Paolo però forse è più importante avere la possibilità di non combattere un’altra settimana con i mosquitos, che gli hanno divorato la carne durante i primi giorni di reality. Durante il Daytime lo sentiamo infatti affermare con gioia che la scarsa vegetazione presente sull’isolotto gli permetterà forse di dormire sonni tranquilli. Sarà davvero così? In diretta Brosio ha dovuto portare guanti e retina proprio a causa dei pizzichi, che a quanto pare non corrispondono proprio a quelli di una comune zanzara.

PAOLO BROSIO ALLE PRESE CON I GALEOTTI

Finalmente Paolo Brosio potrà scoprire tutti i volti dell’Isola dei Famosi 2019, grazie alla nuova nomina di leader dei Pirati. Dovrà occuparsi però in modo diretto dei Galeotti, che come sappiano non sono proprio semplici da gestire. Sceglierà di seguire l’esempio di Marina La Rosa ed eviterà di imporsi in modo eccessivo? Può essere, perché Brosio ha dimostrato già durante la scelta del suo gruppetto di non agire in base al dente avvelenato del momento. Ha preferito infatti portare con sé i concorrenti che a suo dire hanno sofferto maggiormente nel periodo con la Ciurma, fra cui in modo inaspettato anche le sorelle Mihajlovic. Non sa forse Paolo che le due ragazze sono state fra le più contestate nei giorni precedenti, a causa della loro abitudine a pensare a trucco e sole piuttosto che al resto dei compiti. Per sua fortuna Luca Vismara ha quell’energia necessaria che gli sarà utile per gestire il campo, assieme a Riccardo Fogli con cui a quanto pare ha instaurato un bel legame.

KASPAR CAPPARONI DELUSO?

Paolo Brosio potrebbe aver già perso un alleato all’Isola dei Famosi 2019, a causa delle decisioni prese nei primi minuti da leader dei Pirati. Kaspar Capparoni infatti è rimasto deluso nel vedere che l’amico non lo ha scelto per la nuova avventura, destinandolo alle fatiche della Ciurma. Ha preferito comunque tacere e per ora forse Brosio è ancora ignaro del malumore scatenato. Si tratta però del secondo colpo basso che il noto attore di fiction riceve dal Naufrago, visto che durante la prima diretta ha preferito fare il suo nome durante le nomination e non per qualche attrito presente fra loro. Capparoni deciderà di vendicarsi? Lo scopriremo presto, perché di certo il concorrente non è tipo da trattenere i fastidi. Brosio potrebbe doversi confrontare con un nemico da tenere sott’occhio. Sarà felice invece Youma Diakite, che durante i primi giorni di reality ha avuto spesso da ridire con Brosio e persino Marco Maddaloni, che non ha esitato a prenderlo in giro per via delle sue convinzioni in fatto di pesca honduregna. I Pirati intanto scopriranno presto se Brosio avrà più fortuna con i pesci in questa nuova isola rispetto a quanto avvenuto in precedenza.



