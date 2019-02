PATRIZIA MOGLIE DI MINO REITANO/ “Ha ricevuto dalla musica grandi gioie ma anche amarezze” (Domenica In)

Patrizia Reitano, la moglie di Mino Reitano, in occasione del decennale della morte del marito torna in tv nel salotto di “Domenica In” condotto da Mara Venier su Rai1. Durante la puntata di domenica 3 febbraio, infatti, la zia Mara dedicherà ampio spazio ci all’indimenticabile Mino Reitano a 10 anni dalla sua scomparsa. A ricordarlo ospiti in studio la moglie Patrizia e le due figlie Grazia e Giuseppina. La figlia Grazia ricorderà il papà cantando un medley con alcuni dei suoi successi, ‘Avevo un cuore che ti amava tanto’ e ‘Una ragione di più’. “Sognavamo di festeggiare insieme questi compleanni – ha dichiarato la moglie a Fanpage.it – Gli abbiamo raccontato tante bugie per non dire che era malato. E’ scomparso a fine gennaio 2009. Lui scriveva sempre da prima di sposarci, nel 1977. Avevo 25 anni io e 33 lui. Aveva molta fede e metteva questi insegnamenti nella sua vita quotidiana”.

Patrizia Reitano parla di Mino

Durante un’intervista rilasciata a Predazzoblog.it, Patrizia la moglie di Mino Reitano ha raccontato alcuni retroscena inediti sull’amatissimo marito. In particolare la donna si è soffermata sull’importanza della fede che Mino ha sempre avuto nella sua vita: “E’ qualcosa che ha portato con sé sin dall’infanzia ed ha conservato e accresciuto malgrado le dolorose circostanze della sua adolescenza, come la prematura scomparsa della giovanissima mamma e della sorella di 21 anni, la prima voce, di cui poi prese il posto, della banda musicale di famiglia. Una Fede che non è mai venuta meno in tutta la sua vita e che lo ha aiutato e sostenuto in maniera determinante anche durante la malattia”. Patrizia ha ripercorso poi la carriera di Mino dal debutto nelle feste di piazza fino alla grande ascesa nel mondo della musica italiana. Importante è l’incontro con Mariano Castellano: “lo accolse in casa sua, gli regalò un pianoforte e, durante un viaggio a Napoli, gli procurò l’occasione per entrare a far parte di una band che avrebbe dovuto esibirsi in Germania. Mino ha sempre ricordato con commozione e riconoscenza l’aiuto di questa persona che, pur senza conoscerlo, lo aveva accolto e amato come un figlio”.

Patrizia Reitano: “Mino ha dato tantissimo alla mondo della musica italiana”

La donna ha poi ricordato e sottolineato come il marito Mino Reitano abbia contribuito al successo della musica italiana nel mondo. “Mino ha ricevuto da questo ambiente grandi gioie ma anche grandi amarezze” – ha precisato Patrizia, che ha ripercorso poi gli ultimi anni di vita dell’artista. “Negli ultimi anni, con insistenza e con la pacatezza che lo contraddistinguevano, ha chiesto invano, come hanno fatto tanti altri colleghi, di poter condurre in Rai uno show a puntate sul romanzo della sua vita. Perché la sua vita tale è stata: uno stupendo romanzo”, ma la cosa non è mai andata in porto. “Non gli è stata mai concessa” ha detto la moglie Patrizia, che ha poi condiviso anche l’ultima volta che hanno parlato insieme poco prima della sua morte: “il dispiacere era ancora tanto. E’ stata questa la sua delusione maggiore, no Sanremo”.



