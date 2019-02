RICCARDO FOGLI/ Il concorrente più silenzioso, ma pronto a colpire in nomination (Isola dei famosi 2019)

Riccardo Fogli è entrato in sordina all’Isola dei Famosi 2019 e in base alle due dirette trasmesse finora possiamo definirlo il concorrente più silenzioso di quest’anno. L’ex dei Pooh ha partecipato con un giorno di ritardo al reality rispetto al resto del gruppo e sembra non voler dare troppo nell’occhio. Anche se il riserbo lo mantiene solo di fronte alle telecamere e in determinate occasioni, per poi sganciare una bomba non indifferente durante le nomination dello scorso giovedì. Fogli infatti si unisce al resto della combriccola dei Pirati più giovani e punta il dito contro Demetra Hampton, che decide di votare per via dei comportamenti discutibili. Anche se i Naufraghi hanno avuto modo di incontrarsi raramente, nelle poche occasioni l’ex modella si sarebbe fatta mal volere da Riccardo, che replica il voto precedente per vederla di nuovo al televoto. Non stupisce sotto molti punti di vista, perché Fogli sembra aver legato in realtà più con i concorrenti uomini che con le Naufraghe. Questione di antipatie quindi, anche se la Hampton non sarà dello stesso avviso.

RICCARDO FOGLI A SUO AGIO SULL’ISOLA DEI PIRATI

L’Isola dei Famosi 2019 lo vede per ora in secondo piano, ma Riccardo Fogli non è un concorrente da sottovalutare. In questi ultimi giorni potrà stare al riparo dalle turbolenze della Ciurma grazie alla decisione di Paolo Brosio di volerlo portare con sé sull’Isola dei Pirati. Una decisione presa in base alla sofferenza che l’artista avrebbe provato durante la prima settimana di reality, forse più per i mosquitos che per le fatiche legate al programma. E così Fogli si può rilassare in assenza della macchina del riso, che comunque alla fine non lo ha visto protagonista così spesso come è accaduto con Marco Maddaloni. Non è chiaro se si tratti di strategie, dovute anche all’evidente differenza fisica fra Fogli e il resto dei concorrenti. Anche perché durante le prove, Riccardo ce la mette davvero tutta per riuscire a portare a casa un successo anche per i compagni. Forse l’Isola dei Famosi 2019 regalerà adesso a Riccardo Fogli quella visibilità che è mancata durante i primi giorni di reality.

I SUOI SILENZI

L’Isola dei Pirati lo vedrà infatti al fianco di pochi concorrenti rispetto al periodo trascorso con la Ciurma e con meno sofferenze a cui dover far fronte. Subito dopo la diretta, il neo Pirata ha deciso di prendere subito posizione al di sotto del riparo costruito da Kaspar Capparoni in precedenza. Forse per via del forte vento che si è alzato in quelle ore oppure per la stanchezza dovuta alla diretta. Non lo sappiamo, ma sembra che Fogli si trovi a suo agio con Paolo Brosio e i tre ragazzi Pirati, soprattutto Luca Vismara, che lo tiene in forte considerazione. Nella diretta di questa sera, Fogli dovrebbe rimanere in silenzio: seguirà la stessa strategia ancora una volta? All’esterno si rumoreggia un po’ sulle dichiarazioni di Viola Valentino, pronta a chiarire le turbolenze che hanno colpito il passato di entrambi a causa dell’annullamento delle nozze. Finora tutto tace e della Valentino non c’è l’ombra, ma non è escluso che presto potrebbe fare capolino nello studio Mediaset.



