SARAH ALTOBELLO/ La rivelazione del reality rischia di finire in nomination? (Isola dei famosi 2019)

Sarah Altobello ride e canta all’Isola dei Famosi 2019, senza sentire alcuna pesantezza. Il reality ha messo alla prova alcuni concorrenti, ma non la Naufraga barese che invece sfodera dialetto e ugola per allietare le giornate dei compagni. Ora che l’amica Marina La Rosa è fra i concorrenti del suo gruppo, la Altobello potrà contare anche su quel botta e risposta avvenuto già durante l’esperienza di Villa Transito. In quell’occasione, infatti, Marina non ha esitato a prendere in giro Sarah per via di comportanti e atteggiamenti che l’hanno fatta comunque ridere. Al tempo stesso, la Naufraga sembra non riscuotere lo stesso successo agli occhi del resto del gruppo. Qualcuno potrebbe non tollerare la sua solarità, così come la sua tendenza ad isolarsi dagli altri e a dedicarsi ai bagni nell’oceano.

SARAH ALTOBELLO, SIMPATIE E ANTIPATIE SULL’ISOLA

Sarah Altobello potrebbe aver trovato una nuova amica all’Isola dei Famosi 2019: Francesca Cipriani. Le due concorrenti infatti hanno una personalità molto simile e può essere che riusciranno a creare un legame ora che saranno costrette a dividere la stessa spiaggia. Oppure Sarah cercherà di non farsi soffiare il ruolo di eccentrica che si è riservata ancora prima della partenza? Duro invece il confronto con Demetra Hampton, con cui in passato ci sono state delle piccole scintille. L’ex modella non tollera infatti la voce acuta della concorrente, così come la sua tendenza a parlare senza sosta. Avrà messo da parte l’ascia di guerra nel frattempo? Forse no, visto che Demetra ha già dimostrato di trascinare il rancore per diversi giorni, visto quanto accaduto con Taylor Mega in precedenza.

IL RISCHIO NOMINATION

L’Isola dei Famosi 2019 ha già reso Sarah Altobello una delle star morali di quest’edizione. Merito della sua personalità frizzante e del grande contributo che sta dando alla Gialappa’s band, grazie alle parole che inventa di volta in volta. Purtroppo sappiamo già che quando uno dei Naufraghi viene osannato dal trio comico finisce immancabilmente fra i più odiati del reality. La Altobello strappa forse qualche risata al pubblico da casa, ma la reazione dei concorrenti sarà la stessa? Sembra che non sia riuscita a legare con il gruppo di uomini, che per ora detta legge sia a Playa Dos sia a Playa Uva. E tra l’altro le alleanze potrebbero non rientrare nella personale strategia di Sarah, che preferisce vivere in un mondo tutto suo e fare della sua Isola un’esperienza differente rispetto a quella del resto del gruppo. Anche se vorrà dire farsi dei nemici e rischiare quindi di finire in nomination. Per ora forse si salva grazie a Demetra Hampton, che riscuote più antipatie.



