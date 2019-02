TAYLOR MEGA/ “Sono stata vera fino in fondo, è stata un’esperienza fortissima” (Isola del Famosi 2019)

Taylor Mega è la prima eliminata de L’Isola dei Famosi 2019. L’influencer arriva in studio ad una settimana dall’eliminazione al televoto che ha visto l’ex di Flavio Briatore uscire sconfitta contro Kaspar Capparoni e Demetra Hampton. Arrivata in studio la Mega viene accolta da Alessia Marcuzzi che le dice: ” una settimana breve, ma molto intensa”. “Grazie Alessia, hai saputo guardarmi dentro ed andare oltre quello che sono”. “Sono stata vera fino in fondo, è stata un’esperienza fortissima, è stata tanto dura. Forse da casa non si riesce a percepire, ma l’esperienza è davvero dura: per i mosquitos, per l’interazione con persone diverse, anche se sono tutte carine”. La Marcuzzi prende la parola e dice: “sei bellissima, sei stata diretta, hai detto le cose come stanno e un pò hai spiazzato”. La Mega replica dicendo: “sono proprio così, dico sempre quello che penso e questo fa si che si possa stare sulle ba*le”. Ad un certo punto interviene anche la Gialappa’s Band che ironizza sulle pose e sui microcostumi sfoggiati all’isola.

Taylor Mega e il lato b

Piaccia o meno, Taylor Mega è stata una delle concorrenti più discusse e criticate della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. L’influencer è stata spesso attaccata per il suo stile di vita ed aspetto fisico a detta di molti modificato con piccoli interventi di chirurgia estetica. A parlare dell’ex di Flavio Briatore è stato il giornalista Alberto Dandolo che, ospite della trasmissione radiofonica I Lunatici, ha detto la sua circa la partecipazione all’Isola e sui possibili ritocchini: “Ha provato a farsi accettare dal pubblico ma è uscita lo stesso. Lei all’inizio ha detto la verità su quello che era, fa una vita lussuosa, questo l’ha resa antipatica, c’è una invidia sociale enorme da parte di chi osserva. Però vale sempre la pena essere veri. Taylor Mega si è recentemente fatta rifare il sedere dal suo chirurgo di fiducia, Giacomo Urtis”. Non solo Dandolo ha detto che il primo a “godere” della bella vista del lato b di Taylor Mega è stato proprio Corona: “Tra i due c’era un flirt amoroso, lui ha passato una notte intera a sculacciarla, subito dopo che lei si è fatta rifare il lato b”.

Taylor Mega a L’Isola dei Famosi

La partecipazione di Taylor Mega a L’Isola dei Famosi 2019 è stata breve, ma intensa. Durante una sola settimana di permanenza in Honduras, la ragazza si è lasciata andare facendo uscire un lato inedito del suo carattere. “Sono una ragazza abituata ai giudizi della gente, sono abituata a essere criticata per il mio stile di vita e per le mie scelte” ha precisato la naufraga, che però ha ricordato di essere una ragazza vera al 100%. Nessuna maschera quindi per la bella Taylor che durante la seconda puntata de L’isola dei Famosi ha raccontato anche di un trascorso difficile: “ho un passato non indifferente, soffro di attacchi di panico, di ansia, non è così semplice affrontare un’esperienza come l’Isola, che può tirare fuori dei fantasmi che nella vita di tutti i giorni riesco a seppellire. Ho avuto problemi di tossicodipendenza, queste paure non sono un caso: sono dovute a un passato difficile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA