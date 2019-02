THE GOOD DOCTOR 2/ Anticipazioni: i nuovi personaggi del cast (3 febbraio 2019)

THE GOOD DOCTOR 2, TORNA LA SERIE TV SU RAI 2

In partenza nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 3 febbraio 2019, il medical drama The Good Doctor 2 in prima visione assoluta. Verranno trasmessi il primo ed il secondo episodio, dal titolo “Un giorno saremo felici” e “Il compromesso“. La seconda stagione dello show con protagonista Freddie Highmore conferma il successo ottenuto con il primo capitolo, nonostante la lotta parallela con il più celebre Grey’s Anatomy. La vittoria ruota attorno al protagonista affetto di autismo, che con un non so che alla Dottor House ci racconta difficoltà e brillantezza di un mondo tanto vicino quanto distante dalla realtà di tutti i giorni. I cambiamenti per lo show sono dietro l’angolo e dopo aver dato ampio respiro ai casi nel primo capitolo, la seconda stagione decide di concentrarsi sull’aspetto relazionale dei protagonisti. Non solo Shaun quindi, che vedremo in forte stato confusionale a causa di un dramma indiretto, ma anche i chirurghi e gli specializzandi che abbiamo conosciuto in precedenza. Dobbiamo salutare tuttavia Beau Garrett, che ha deciso di non ritornare nei nuovi episodi e di abbandonare il suo personaggio di Jessica Preston. La sua assenza permetterà comunque a Melendez, il personaggio di Nicholas Gonzalez, di approfondire il suo rapporto con i sentimenti ed al tempo stesso lascerà aperto uno spiraglio a Claire (Antonia Thomas), che riceverà una vera e propria illuminazione su un possibile interesse romantico. Potremo contare di certo su Andrews, ovvero l’attore Hill Harper, e persino su Richard Schiff (Aaron Glassman). Anzi quest’ultimo avrà una triplice funzione in questo nuovo arco narrativo: ci racconterà le atrocità di una malattia degenerativa, aiuterà Shaun a riflettere sulla perdita ed il lutto ed introdurrà il personaggio della dottoressa Marina Blaize. Interpretata da Lisa Edelstein, l’attrice di Girlfriends Guide to Divorce ed altri successi, il nuovo medico avrà una funzione speciale e sarà molto vicina a Glassman sotto diversi punti di vista. Fra i ritorni del cast troviamo invece Paige Spara per il personaggio di Lea Dilallo, la vicina di casa che Shaun ha conosciuto in precedenza e che deciderà di rientrare in città per diversi motivi. Fra cui l’impossibilità a stare lontana dal giovane medico. Dal punto di vista della trama dobbiamo quindi aspettarci un doppio racconto, come è già accaduto nelle prime puntate. Scopriremo così i casi più difficili che verranno sottoposti allo staff medico del St Bonaventure ed anche i problemi personali dei personaggi principali e non. Si amplierà inoltre per certi versi anche il discorso ad alcuni interpreti collaterali che arricchiranno la trama ed aiuteranno il pubblico a conoscere da vicino alcune malattie e problematiche attuali.

ANTICIPAZIONI DEL 3 FEBBRAIO 2019

EPISODIO 1 – Nella prima puntata, Shaun commetterà un grave errore per curare un senzatetto. Per questo finirà nel mirino di Andrews, anche se non sarà l’unico. Come spesso accade, potrà incontrare il benestare di Jared che si caccerà nei guai a sua volta. Intanto, Melendez è sul punto di effettuare un intervento chirurgico rischioso, ma è combattuto sul da farsi. Potrà contare sull’aiuto di Claire, che lo spingerà a riflettere sui pro e i contro di ogni scelta. Nel frattempo, Glassman è alle prese con un grave problema di salute che implica una decisione difficile da prendere. Senza considerare che il primario si è accorto di provare dei sentimenti per la sua oncologa, la dottoressa Blaize, e che rischiano di complicare il loro rapporto professionale.

EPISODIO 2 – Shaun è felice all’idea che Lea sia finalmente ritornata in città. Ed anche per questo si ritrova fin troppo febbricitante al solo pensiero di poterla riabbracciare, visti i sentimenti che continua a nutrire nei suoi confronti. Avrà però da ridire anche con Melendez per via di un operatore sanitario dell’ospedale finito in gravi condizioni di salute. Intanto, Lim rischia una causa per un errore sul lavoro, se non proprio l’intera carriera medica. Deciderà però di aiutare una ragazza a risolvere le conseguenze di una brutta abitudine. Glassman invece si ritrova a dover scegliere un medico che possa operarlo al cervello ed anche se affiderà il compito alla Blaize, non riuscirà a rimanere del tutto estraneo alla ricerca.



