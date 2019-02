Uomini e Donne / Biagio e Caterina si sposano: data, location e primi dettagli sul lieto evento (Trono Over)

Solo pochi giorni fa, il pubblico del trono Over di Uomini e Donne ha potuto “sognare” grazie ad una bellissima proposta di matrimonio fatta da Biagio Buonomo a Caterina Corradino. Dalla registrazione di quel momento è passato già un mese, durante il quale tante cose sono cambiate ma in positivo. Biagio e Caterina stanno organizzando il loro matrimonio e i primi dettagli sono stati da loro svelati alla rivista di Uomini e Donne. “Siamo follemente innamorati! Caterina è la donna che ho sempre sognato, l’ho trovata a 50 anni ma va benissimo!” ammette un felicissimo Biagio, che poi aggiunge ulteriori dettagli: “Lei si è trasferita da me. Stiamo gestendo le ultime faccende burocratiche. Le ho chiesto di sposarmi e vorremmo farlo entro quest’anno”. Infatti, il 2019 è l’anno scelto dai due per convolare a nozze e i primi dettagli sono anche stati messi a punto.

BIAGIO E CATERINA, PRIMI DETTAGLI SULLE NOZZE

Caterina infatti chiarisce: “Entro il 2019 ci sposiamo: stiamo aspettando entrambi il divorzio, quindi dobbiamo aspettare i tempi tecnici”. Ma qual è la data e la location scelta dalla coppia del trono Over di Uomini e Donne per il matrimonio? È ancora Biagio a rivelare: “Mi piacerebbe molto sposarmi in una location sul mare, con tutti gli invitati vestiti di bianco. Pensavamo o a Pescara o a Catanzaro, da lei in un periodo che va da giugno a settembre. L’idea piace molto anche a lei.” Ma non è tutto, in quanto il cavaliere ancora aggiunge che: “Poi abbiamo in progetto di cambiare casa: la mia è un’abitazione da single. Ma adesso, con una donna e trecento paia di scarpe… bisogna adattarsi!” Insomma, l’amore ha davvero trionfato!

