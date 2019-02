Uomini e Donne/ La scelta di Teresa: Tina Cipollari anticipa cosa accadrà nello speciale (Trono Classico)

Mentre su Canale 5 va in onda ormai da alcuni giorni il promo dello speciale di Uomini e Donne con la scelta di Teresa Langella, che andrà in onda il 15 febbraio in prima serata, il pubblico rimane in attesa di ulteriori dettagli e, soprattutto, attende di conoscere quali saranno gli invitati e quali i volti noti presenti al grande evento. Una cosa è certa: una delle grandi protagoniste del serale non poteva che essere lei, Tina Cipollari. La conferma arriva proprio dalla bionda opinionista che, al Magazine di Uomini e Donne, ha svelato qualche dettaglio: “Preparatevi a vedermi in un contesto diverso e in una veste insolita e divertente”. La Cipollari stuzzica ulteriormente la curiosità del pubblico di Canale 5, ammettendo che “Ne la scelta scoprirete una nuova Tina, lungimirante e proiettata nel futuro.”

TINA CIPOLLARI SVELA NUOVI DETTAGLI SULLO SPECIALE

Tina Cipollari non può svelare i dettagli più attesi dello speciale di Uomini e Donne dedicato a Teresa Langella, tuttavia aggiunge qualche particolare in merito a quello che sarà il suo ruolo. “Posso dirvi che incontrerò Teresa prima della sua scelta e poi sarò anche nel castello da favola per la grande festa di fidanzamento.” In merito all’abbigliamento aggiunge: “Avrò un look studiato per l’occasione sia per l’incontro con Teresa che per il gran finale, in cui mi vedrete indossare un abito pazzesco.” Infine, la bionda opinionista di Uomini e Donne ammette di desiderare un lieto fine per Teresa, nonostante siano stati molti gli scontri tra le due in studio. “Spero di partecipare alla nascita di una meravigliosa storia d’amore” ammette e conclude.

