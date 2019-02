VIKTORIJA MIHAJLOVIC/ L’interesse di Paolo Brosio e l’amicizia con Luca Vismara (Isola dei famosi 2019)

Viktorija Mihajlovic vivrà qualche giorno di relax all’Isola dei Famosi 2019, grazie al regalo ricevuto da Paolo Brosio. Il leader dei Pirati ha deciso infatti di portarla con sé sulla nuova isola e non è ben chiara la sua reale motivazione. Avrebbe potuto infatti scegliere di nuovo Kaspar Capparoni, che considera un grande amico, e invece ha voluto evitare alle due sorelle Mihajlovic le dure fatiche della Ciurma. Non si sa che cosa abbia visto in Viktorija, che secondo molti rientra fra chi si dà meno da fare. L’abbiamo vista alle prese con il fuoco nei primi giorni di reality, ma sembra che si sia trattato di un evento isolato. Non sono rari i Daytime che la inquadrano stesa sulla stuoia, impegnata a truccarsi oppure a parlottare del futuro. Pochissime invece alla macchina del riso, che è stata destinata ai Naufraghi uomini della Ciurma. Non bisogna però lasciarsi ingannare dalle clip: le telecamere potrebbero decidere di non mettere in risalto le tante prodezze della ragazza. Viktorija si salva quindi dai possibili scontri che avverranno nei prossimi giorni, ma far parte dei Pirati non la salverà di certo dalle critiche.

VIKTORIJA MIHAJLOVIC, IL TRIO CON LA SORELLA E VISMARA

L’Isola dei Famosi 2019 non è semplice per Viktorija Mihajlovic, che sembra però aver trovato un secondo alleato oltre alla sorella. La concorrente trascorre infatti la maggior parte del tempo con Luca Vismara e, in base alla sua presenza sull’Isola dei Pirati, ha di sicuro centrato il cuore di Paolo Brosio. La ragazza del resto è stata fra le poche a non prendere in giro il Naufrago per via delle sue teorie sulla pesca e grazie al suo carattere dolce e amabile è riuscita a farsi apprezzare. Sarà ancora così quando ritornerà fra la Ciurma? La personalità di Viktorija è forse una delle poche cose che potrebbe salvarla una volta divisa dalla sorella, sempre ammesso che riesca ad arrivare a quel punto del reality. Le stesse caratteristiche però la rendono un facile bersaglio agli occhi degli Alpha del programma, che tendono a schiacciare chiunque vedano come debole.

IL RAPPORTO CON AARON NIELSEN

Nessun miglioramento per Viktorija Mihajlovic per la sua quota all’Isola dei Famosi 2019. Le case di scommesse infatti la vedono fra le meno favorite di quest’edizione, anche se il programma è iniziato da poco tempo per poter dire che cosa succederà davvero. Il particolare interessante riguarda però il pari merito che Snai assegna alle due figlie di Sinisa e Jo Squillo, che entrerà ufficialmente in gioco solo questa sera e che ottiene un piccolo vantaggio grazie alla sua popolarità. Viktorija può inoltre contare su un piccolo punto a favore rispetto ad Aaron Nielsen, che nonostante la madre ultra famosa, finisce verso il fondo della classifica dei bookmakers. Entrambi i ragazzi però dovranno affrontare le stesse difficoltà, visto che il loro carattere mite e solitario complica il loro rapporto con il resto del gruppo. Sembra che Luca Vismara sia poi per tutti e due un punto d’incontro: chissà se Viktorija e Aaron non si ritrovino a formare un quartetto, assieme all’ex di Amici e all’altra Mihajlovic.



