Viola Valentino/ Pronta a incontrare Riccardo Fogli all’Isola? “Vi dirò la mia su molte cose” (Domenica Live)

Viola Valentino si prepara oggi a prender parte ad una nuova puntata di Domenica Live, in vista della quale ha già annunciato di voler raccontare tutta la sua verità. “Vi dirò la mia su molte cose!!”, ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale, dando l’appuntamento a questo pomeriggio con la trasmissione di Barbara d’Urso. Indubbiamente, la sua verità avrà a che fare con la partecipazione dell’ex marito Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi 2019. La stessa Viola Valentino al settimanale di Pomeriggio 5 aveva raccontato che lei sarebbe dovuta partire in Honduras tra i concorrenti del reality condotto da Pomeriggio 5 ma che lui, ovvero l’ex dei Pooh non l’avrebbe voluta. Sembra essere ancora in sospeso la situazione legata al mancato annullamento del matrimonio tra Viola Valentino e il cantante toscano, impegnato da oltre una settimana sulle spiagge dell’Honduras. I due sono stati sposati fino al 2003 e da tempo è in corso una battaglia per l’annullamento del loro matrimonio. Nell’intervista esclusiva al magazine Pomeriggio 5, la Valentino aveva replicato per le rime all’ex: “Chi dovrebbe chiedere l’annullamento sono io e non lui. Ha toccato quest’argomento per la prima volta da Barbara d’Urso in diretta, così, all’improvviso!”. La cantante, per tale atteggiamento si è dimostrata molto risentita.

VIOLA VALENTINO CONTRO L’EX MARITO RICCARDO FOGLI

Potrebbe esserci un incontro sull’Isola dei Famosi tra Viola Valentino e l’ex marito Riccardo Fogli? In merito, come emerso dalla recente intervista, non ci sarebbe alcun paletto almeno da parte di lei: “Non ho nessun tipo di problema, chi ce li ha è lui!”, aveva detto. “Posso stare tranquillamente con una persona con la quale ho convissuto per 23 anni della mia vita!”, aveva aggiunto la cantante sulle pagine dello stesso magazine. Sebbene l’amore sia scemato, dovrebbe comunque essere rimasto il rispetto e la stima, almeno così spera la Valentino. “Sarei venuta volentieri per chiarire il passato e magari anche… per difenderti dall’artrosi”, aveva però proseguito, usando parole più dure. Il passato, dunque, non è poi così passato e a far male a Viola sembra essere proprio quella improvvisa richiesta di annullamento del matrimonio giunta in diretta tv. “Perché dovrei darti la Sacra Rota? Quali peccati avrei commesso agli occhi di Dio?”, ha chiesto Valentino che considera ancora quella richiesta di annullamento “una vigliaccata”.

