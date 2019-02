VIRGINIA MIHAJLOVIC/ Non sono superate le scintille con Demetra Hampton (Isola dei famosi 2019)

Virginia Mihajlovic ha deciso di portare avanti la sua idea all’Isola dei Famosi 2019, spingendo di nuovo Demetra Hampton verso la gogna. Solo stasera sapremo se il suo voto e malcontento corrisponderà a quello del resto del gruppo e se avrà contribuito al secondo televoto per l’ex modella. Virginia non è riuscita a risolvere gli attriti con Demetra e questo l’ha convinta a ripetere la nomination, viste le parole che avrebbe detto nei confronti di entrambe le sorelle. È sempre più evidente intanto che la ragazza non sia la leader del trio di giovani che si è formato nel reality, in cui rientra Luca Vismara, visto che è la sorella ad avere ancora le redini del loro gruppetto. I tre infatti trascorrono tanto tempo insieme, anche se l’ex di Amici di Maria De Filippi è forte il più operoso del gruppo. Virginia infatti sembrava attiva nei primi giorni di programma, ma grazie al Daytime scopriamo che non è proprio così. Anzi, sembra forse più attenta a mantenere intatto il suo look rispetto che alla macchina del riso.

VIRGINIA MIHAJLOVIC, POCHI LEGAMI STRETTI FINORA

L’Isola dei Famosi 2019 ha graziato Virginia Mihajlovic, che ora si trova nell’Isola dei Pirati per volere di Paolo Brosio. Il motivo sarebbe da ricondurre alla sofferenza che la ragazza e la sorella avrebbero provato durante i primi giorni con la Ciurma, anche se il pubblico ha un’opinione del tutto diversa. Non è un caso infatti che Virginia si sia ritrovata nella nuova location con Luca Vismara, con cui ha stretto un forte legame. La prova del fuoco ha comunque permesso alla ragazza di superare il primo scoglio e provare le leggerezze dei Pirati, lontano dalla Ciurma che non è riuscita del tutto a conquistare. Al pari di Riccardo Fogli, potrà così rimanere più a lungo sotto al sole, visto che sarà Brosio a pensare alla pesca e i Galeotti si occuperanno invece delle altre mansioni. Sarà quindi quasi una vacanza per Virginia, che però deve prestare molta attenzione alle prossime mosse da compiere. Finora infatti non sembra aver stretto grandi legami con la maggior parte dei Naufraghi e potrebbe diventare un facile bersaglio.

IL RISCHIO DI FINIRE IN NOMINATION

Virginia Mihajlovic potrebbe avere vita breve all’Isola dei Famosi 2019, almeno in base ai pronostici degli scommettitori. Anche adesso che la Naufraga si trova ancora al fianco della sorella come unico concorrente, non riesce a superare il fondo della classifica dei preferiti. Quota 15.00 per Snai e 21.00 per Eurobet, molto vicina al punteggio di Aaron Nielsen e in leggero vantaggio rispetto alla più odiata dell’edizione, ovvero Demetra Hampton. Purtroppo l’attrice e il suo presunto televoto di stasera non serviranno a salvare Virginia dal prossimo giro di nomination. Per ora il salto generazionale sembra non aver diviso in due i gruppi di Naufraghi, ma la scissione è dovuta più che altro a quanto lavoro viene svolto durante il giorno. E a quanto pare la lotta sta avvenendo più fra uomini e donne, con un forte svantaggio per queste ultime.



© RIPRODUZIONE RISERVATA