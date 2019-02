YOUMA DIAKITE/ La pantera mostra segni di insofferenza, sfodererà gli artigli? (Isola dei famosi 2019)

Youma Diakite avrebbe preferito non far parte della Ciurma dell’Isola dei Famosi 2019. Durante la diretta dello scorso giovedì, l’ex modella ha mostrato un chiaro fastidio quando Grecia Colmenares ha fatto il suo nome per farla entrare nel gruppo di Playa Uva. Youma avrebbe preferito infatti diventare una dei Pirati e sottrarsi così alle fatiche legate all’isola più grande. Dopo un piccolo sbuffo che tuttavia non è sfuggito all’occhio della telecamera, Youma ha sfoderato il suo solito sorriso e ha accettato il proprio destino. Si ritroverà con i compagni già conosciuti in precedenza e forse è un bene, visto che Paolo Brosio sarà nel gruppo più piccolo e quindi non ci saranno più scontri fra i due. Anche se in maniera soft, perché la Diakite perde difficilmente la bussola e sfoga la sua rabbia in modo contenuto, senza per ora superare i limiti. Brosio ha di certo il merito di averla spinta oltre quel confine, ma solo perché l’ex modella era ormai sfiancata dalle sue teorie irrealizzabili.

YOUMA DIAKITE, I COMPLIMENTI DI MADDALONI

L’Isola dei Famosi 2019 ha permesso a Youma Diakite di fare un po’ la padrona di casa: è stata la prima ad accogliere Marina La Rosa nella nuova location e a darle il benvenuto come se fosse una familiare. Nessuno slancio di affetto ovviamente, visto che le due non hanno avuto ancora modo di conoscersi meglio, ma comunque indice di quel carattere che la pantera sta mettendo sempre più in luce. Non è un caso infatti se Marco Maddaloni ha deciso di graziarla nonostante i bagni in oceano: Youma sa bene quando lavorare e quando invece concedersi un po’ di relax. Per questo durante una delle ultime giornate non ha subito i borbottii del judoka anche se si trovava a mollo con Grecia Colmenares. Anzi, Maddaloni l’ha usata come esempio con gli amici con cui stava girando la macchina del riso, indicandola come una delle poche Naufraghe dell’edizione che si dà da fare e che soprattutto aiuta gli uomini nei compiti più difficili a livello fisico.

LE POSSIBILI NOMINATION

Youma Diakite rimane per ora un punto interrogativo: la concorrente dell’Isola dei Famosi 2019 non lascia trasparire infatti i propri malumori. Se accantoniamo gli attriti con Paolo Brosio, è davvero difficile riuscire a intuire verso chi potrebbe dirigere la nomination di stasera. Forse voterà Marco Maddaloni, di cui non ha gradito le pugnalate alle spalle contro Grecia Colmenares. Ha chiesto un po’ di rispetto per la compagna, anche se le sue richieste sono cadute nel vuoto sia prima che durante la diretta. E visto che l’attrice è già al televoto, possiamo dare per scontato che Youma non potrà votarla ancora una volta. Chi rimane quindi? Forse Sarah Altobello, con cui sembra avere poca affinità. La concorrente barese potrebbe essere troppo esuberante per i gusti dell’ex modella. Non è escluso però che Youma decida di unirsi al malcontento generale e punti il dito contro Demetra Hampton, ancora una volta il perfetto capro espiatorio per le prime nomination.



