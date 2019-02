Yuri Rambaldi, Alice Fabbrica e Giorgia Venturini/ I Galeotti hanno stretto un patto? (Isola dei Famosi 2019)

È arrivata la resa dei conti per i “Galeotti”, reduci da #SarannoIsolani. Solo due persone tra Yuri Rambaldi, Alice Fabbrica, Giorgia Venturini e John Vitale proseguiranno l’avventura all’Isola dei Famosi 2019, in particolare un uomo e una donna. L’ultima parola spetta al televoto, anche se il destino di John Vitale potrebbe essere già scritto, visto che è a rischio espulsione per gli insulti pesanti rivolti via social in passato a Barbara d’Urso. In tal caso per Yuri Rambaldi sarebbe automatica la permanenza in Honduras. Quest’ultimo però non sta riscuotendo un forte successo all’Isola dei Famosi 2019 e per sua fortuna i Naufraghi non potranno votare i Galeotti questa sera. In caso contrario, Marina La Rosa avrebbe potuto fare il suo nome con tanto di cuore in pace, visto tutto quello che è successo in settimana fra i due. Marina infatti non ha tollerato che Yuri si dedichi fin troppo alla cura del suo corpo, tralasciando tutti i doveri ed i carichi assegnati dall’ex leader dei Pirati. Di contro Yuri ha voluto vendicarsi contro La Rosa, organizzando uno scherzo di dubbio gusto con la complicità del resto dei Galeotti. I quattro si sono messi d’accordo per chiamare in continuazione Marina con la campanella, fingendo di dover uscire dal recinto per bisogni naturali. Questo atteggiamento costerà caro a Yuri: anche se questa sera potrebbe salvarsi al televoto, non riuscirà ad avere vita facile con il resto dei Naufraghi visto il suo atteggiamento sempre incline alla polemica.

ISOLA DEI FAMOSI 2019, STRATEGIE E ALLEANZE…

Alice Fabbrica e Giorgia Venturini non riescono a condurre il loro gioco all’Isola dei Famosi 2019. Le due finaliste di Saranno Isolane non sono infatti riuscite ad integrarsi al meglio con i Naufraghi ufficiali, fatta eccezione per Taylor Mega che tuttavia è stata eliminata proprio lo scorso giovedì. Per ora è stata l’unica alleata che le due ragazze siano riuscite a conquistare al di fuori del recinto dei Galeotti, dove il clima è sempre più teso. Alice e Giorgia avrebbero potuto prendere le distanze da Yuri Rambaldi e dalle sue vendette trasversali, ma non è stato così. Un atteggiamento pericoloso sotto molti punti di vista, dato che il rischio più grande è che una volta unite alla Ciurma o ai Pirati, le due ragazze alimentino ancora di più le fratture fra i sottogruppi già presenti nel cast. Ci sono forti probabilità del resto che sia Giorgia Venturini a battere la rivale e conquistarsi un posto definitivo nel reality, visto che fra le due è la Galeotta che si è esposta di più. Grazie al legame stretto con la Mega, la ragazza è riuscita infatti a farsi conoscere anche dal pubblico a casa. Sappiamo per esempio che ha ammirato la riflessione fatta da Taylor in settimana in seguito al famoso scandalo delle tre settimane. Ed è sempre lei al fianco di Marina La Rosa, pacifica e tranquilla, senza troppi grilli per la testa.

PATTO DI FERRO TRA I “GALEOTTI”?

Alice Fabbrica ha già uno stuolo di fan sui social da fare invidia a molti vip, a prescindere dai Naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. La biondina infatti supera quota 200 mila solo su Instagram, dove sono in tanti a seguirla da tutto il mondo per la sua bellezza e sensualità. Bisogna ammetterlo: entrambe le Galeotte riscuotono un sicuro successo per la loro avvenenza fisica, ma sembra che come sempre gli italiani preferiscano le bionde. Giorgia Venturini ha un seguito di gran lunga inferiore sui social, ma la sua bellezza colpisce allo stesso modo della collega Galeotta. Unica preoccupazione di qualche fan: le ristrettezze dell’isola dei Pirati hanno fatto perdere già troppo peso a Giorgia. La battaglia comunque continua a scopriremo presto se le due Galeotte sono riuscite a vivere gli ultimi giorni di reality con maggior serenità dei presenti. Nel promo della puntata di oggi infatti, un frame ci mostra le mani di alcuni concorrenti che stringono un patto multiplo. Si tratta dei Pirati oppure dei ragazzi di Saranno Isolani?



