ALINA, L’AMICA DI TAYLOR MEGA A POMERIGGIO 5/ Roger Garth: “Mi minacciano su Instagram. Fanno le finte umili”

Alina, a Pomeriggio 5, prende la parola per chiarire le polemiche su Taylor Mega. “Lei lo ha già spiegato che era un suo obiettivo personale, noi non sappiamo nulla di quell’orologio che non è nostro. – e aggiunge – A riprenderci è un nostro amico, quello è un video fatto al video, riprende il telefono e fa vedere l’orologio. Non c’è altro da aggiungere, lei credeva che rimanere tre settimane era già una vittoria.” Roger Garth però replica, confermando che la segnalazione delle serate è vera e confermata. Alina però replica: “Non esiste nessuna serata, vorrei sapere chi te l’ha detto! La sua agenzia non chiude serate, non si occupa di questo.” Garth è furioso: “Mi minacciate su Instagram e mi dicono che non devo toccare Taylor che ha un milione di follower. Non mi fermate, mi dispiace”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ALINA OSPITE A POMERIGGIO 5

Come di consueto, la puntata di Pomeriggio 5 che segue alla diretta de L’Isola dei Famosi, tiene ad approfondire alcuni degli argomenti principali che sono stati trattati nel corso dell’episodio. Tra questi, Barbara d’Urso torna a parlare anche di Taylor Mega ospitando in studio la sua amica del cuore, Alina. La ragazza è stata ospite della d’Urso già nella puntata di Domenica Live in onda ieri su Canale 5 e torna oggi per fare nuovi chiarimenti in merito alla vicenda, ormai famosa, delle “3 settimane” e del video postato su Instagram dalla Mega. Un video nel quale c’era anche Alina che, quindi, oggi è pronta a dare la sua versione dei fatti a Pomeriggio 5. Ieri, infatti, la ragazza non ha avuto modo di dire la sua in merito allo scandalo nato all’Isola dei Famosi.

ALINA PRONTA A DIFENDERE TAYLOR MEGA

Alina lo farà oggi, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 dove Barbara d’Urso l’ha invitata in veste di opinionista. La ragazza è pronta a chiarire la questione delle “3 settimane”, frase che ha messo subito in discussione la veridicità del percorso di Taylor Mega all’Isola dei Famosi 2019. Infatti, dopo solo una settimana di permanenza, complice probabilmente anche tale vicenda, la modella e influencer ha dovuto abbandonare l’Honduras, eliminata dal televoto. Alina, che era con lei al momento del video incriminato, farà chiarezza sulla questione, cercando di mettere un punto alla polemica ormai in atto da più di due settimane che neppure la stessa Taylor Mega è riuscita a placare con le sue motivazioni.



