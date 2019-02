Angela di Iorio/ Uomini e donne: Beniamino sarà quello giusto? Nella prima settimana insieme…

Angela di Iorio sarà ancora protagonista a Uomini e donne, questo è poco ma è sicuro. In molti hanno avuto paura che la dama lasciasse il suo posto nel programma dopo quello che è successo con Tina Cipollari e con Gianni Sperti ma alla fine è tornata, ancora più forte di prima. Angela non ha intenzione di farsi rovinare l’esperienza dai due opinionisti e così ha deciso di (con tanto di dita nelle orecchie) non ascoltare più quello che loro le dicono e nemmeno le offese gratuite che ogni volta le fanno. Lei sa quello che vuole, lo ha detto chiaramente in studio e non ha bisogno di nascondersi. Ad Angela di Iorio non manca niente, la stessa Maria de Filippi lo ha sottolineato, è solo che vuole un uomo che possa renderle migliori questi ultimi anni dopo aver lavorato una vita. Cosa c’è di male?

COME E’ ANDATA CON BENIAMINO?

Il suo concetto sembra aver trovato sfogo in un cavaliere venuto appositamente per lei con grande sorpresa di tutto lo studio di Uomini e donne. Lui è Beniamino, cavaliere 72enne pronto a portare in giro la dama, a farla vivere nella sua villa di Roma e a tenerla come lei desidera, come una principessa. I suoi occhi brillavano quando lui si è presentato e dopo il loro ballo insieme si è complimentata per il suo portamento e il suo modo di ballare, e adesso? Angela di Iorio si è detta pronta a conoscere il baldo cavaliere e in questa prima settimana si sono sentiti e conosciuti meglio lontani dalle telecamere e dalle battutine di Tina Cipollari. Come sarà andata la loro prima settimana insieme? Lo scopriremo solo nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne in onda tra oggi e mercoledì.

