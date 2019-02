Brumotti e l’arresto di una pusher a Tor Bella Monaca/ Striscia la Notizia, insultato sul gruppo di quartiere

Vittorio Brumotti prosegue la sua inchiesta sulle piazze di spaccio. Questa sera a Striscia la Notizia andrà in onda il servizio realizzato a Tor Bella Monaca, quartiere che è considerato un “fortino” della droga a Roma. Nel filmato si vede un’organizzazione criminale intenta a smerciare cocaina all’ingresso e all’interno di un palazzo della zona, dove sono peraltro presenti anche dei minorenni. L’inviato di Striscia la Notizia ha documentato il blitz delle forze dell’ordine e l’arresto di una pusher. La polizia ha infatti beccato una donna che vendeva droga fa un cancello interno al palazzo. La pusher è stata ripresa dalle telecamere del tg satirico di Antonio Ricci mentre smerciava dosi di droga e poi è stata trovata con diverse dosi di cocaina dalla polizia. Il servizio in questione andrà in onda nella puntata di oggi, lunedì 4 febbraio, alle ore 20.35 su Canale 5. Ma pare che il “blitz” di Vittorio Brumotti abbia fatto discutere a Tor Bella Monaca nelle ultime ore…

BRUMOTTI E L’ARRESTO DI UNA PUSHER A TOR BELLA MONACA

Tornato in sella alla sua bike per continuare la sua lotta allo spaccio, Vittorio Brumotti ha raggiunto un altro fortino della droga, Tor Bella Monaca, e nello specifico via dell’Archeologia. Dopo l’aggressione subita mesi fa tra le strade del quartiere San Basilio, un’altra piazza di spaccio capitolina molto nota, l’inviato di Striscia la Notizia è tornato a Roma. Ma il suo arrivo, avvenuto intorno alle 16.30 di giovedì, ha fatto subito notizia. «Non gli si è avvicinato nessuno, era in cerca di chissà cosa, poi è stato allontanato dalle forze dell’ordine», hanno raccontato alcuni residenti a RomaToday. Quel che ha colpito è la reazione dei cittadini alla notizia del suo arrivo. Le foto di Brumotti sono finite anche sulla pagina Facebook “Quartiere Tor Bella Monaca” con commenti tutt’altro che teneri nei confronti dell’inviato di Striscia la Notizia. «Vai a lavorare imbecille”», «Giusto, non ci rompere i c…» e «Perché non impara a farsi i c… sua?» sono solo alcuni dei commenti spuntati ed evidenziati da RomaToday.

