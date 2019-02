Chiara Pia Aurora è Sofia/ Sboccerà l’amore con Matteo? (La Compagnia del Cigno)

Sofia, interpretata da Chiara Pia Aurora, è uno dei personaggi principali della fiction La Compagnia del Cigno. Nell’ultimo episodio Sofia ha ascoltato la confessione di Matteo sulla madre e a sua volta ha rivelato agli amici di aver paura che suo fratello Scheggia possa morire a causa del tumore. Sofia immagina di parlare con Mika, il suo idolo musicale, a cui confida di voler aiutare Matteo a comprare il nuovo violino, che si è rotto, a causa dello scontro del giovane con il professor Marioni. La popstar allora consiglia alla ragazza di utilizzare le sue canzoni per poter guadagnare del denaro, utile a compiere la sua buona azione. Sofia invita i suoi amici del conservatorio a organizzare un concerto in piazza, purtroppo i soldi guadagnati non servono per coprire la spesa necessaria per l’acquisto di un nuovo violino. Il concerto sembra avvicinare Sofia e Matteo, anche se lui involontariamente le dice di considerarla solo un’amica.

Sofia e il rapporto con Sara ne La Compagnia del Cigno

Sofia decide di mettersi a dieta per perdere qualche chilo, sperando di diventare più interessante agli occhi di Matteo, di cui è sempre più innamorata. Sofia chiede aiuto a Sara per vendicarsi della commessa di un negozio che l’ha presa in giro sul suo peso. Sara distrugge il negozio della commessa, che non può dirle niente in quanto la ragazza è cieca. Sofia però ha un mancamento perché sono giorni che non mangia niente e così Sara la accompagna a casa dove fa la conoscenza di Scheggia e tra i due scatta subito l’intesa. Successivamente Sofia riceve la visita di Matteo al locale di sua madre, ma ancora una volta la ragazza non riesce ad esprimere i suoi sentimenti. Nell’ultima puntata de La compagnia del cigno, in onda questa sera su Rai 1, Sofia continua a pensare a Matteo e decide di farsi avanti: cosa succederà tra i due ragazzi?

