Claudio Baglioni, tapiro d’oro da Striscia La Notizia/ Valerio Staffelli a Sanremo con una mega statuetta

Non si arresta la battaglia di Striscia La Notizia contro Claudio Baglioni. Nel corso delle ultime puntata del tg satirico in onda su Canale 5, sono stati mandati in onda molti servizi riguardo il Festival di Sanremo che prenderà il via domani, 5 febbraio 2019, su RaiUno. Al culmine di questa lunga serie di segnalazioni sui cantanti e ospiti della kermesse più attesa dell’anno, Valerio Staffelli ha deciso di recarsi a Sanremo per cercare di consegnare a Claudio Baglioni il tapiro d’oro. Ma non si tratta di un “classico” tapiro, infatti stando a quanto svela in anteprima Tvblog, l’inviato di Striscia è in giro per la città del Festival con una statuetta gigante da consegnare a Baglione, consegna che pare sia avvenuta proprio nelle ultime ore e che vedremo presto in onda su Canale 5.

Valerio Staffelli a Sanremo con un Tapiro d’oro per Baglioni

Infatti, come si legge sul portale: “L’inviato del tg satirico di Canale 5 ha registrato nei pressi del teatro Ariston un lancio del servizio che con tutta probabilità vedremo in onda questa sera. In primo piano, come noto, il presunto conflitto di interessi del direttore artistico (e conduttore) Claudio Baglioni.” Da giorni a Striscia La Notizia si parla infatti di come dietro la scelta degli ospiti del Festival di Sanremo, e non solo, ci sia un conflitto di interessi legato all’agenzia alla quale appartiene lo stesso conduttore. Chissà che, nel servizio che potrebbe quindi andare in onda questa sera, Claudio Baglioni riesca a chiarire una volta per tutte questa vicenda che potrebbe altrimenti scatenare un fiume di polemiche nel corso di tutta la settimana del Festival e non solo.

