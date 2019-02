Claudio Cecchetto e Maria Paola Danna/ “Mia moglie è il mio più grande successo!”

Claudio Cecchetto ospite di Eleonora Daniele durante Storie Italiane, ha aperto il suo intervento in collegamento video con il suo mitico ” Gioca jouer”. Baglioni ospite di Fabio Fazio, nel corso della giornata di ieri, ha raccontato qualche piccola indiscrezione sulla 69esima edizione del Festival di Sanremo in partenza domani, martedì 5 febbraio 2019, nella prima serata di Rai1. Il noto discografico, ha parlato quindi della kermesse musicale e dell’ipotetico ritorno di Fiorello: “Baglioni è fortissimo perché riesce a sostenere tutta la pressione sul Festival… il bello di Fiorello è che è imprevedibile. Se viene non lo annuncia mai, non è detto, se stiamo davanti al televisore magari arriva”. Fazio ha ricordato con Baglioni il grande successo dello scorso anno, si replicherà anche questa volta? Successivamente, si è aperta la grande parentesi al fianco della moglie di Claudio Cecchetto, Maria Paola Danna: “Il mio più importante successo”, rivela.

Storie Italiane, Claudio Cecchetto con la moglie Maria Paola Danna

Claudio Cecchetto in collegamento con Eleonora Daniele, dopo avere parlato di Sanremo in qualità di discografico, ha presentato al pubblico anche la moglie, Maria Paola Danna. “Mia moglie è qui con me… stiamo insieme da 26 anni e siamo solo all’inizio”, ha affermato l’ex deejay. “Mi avete commossa!”, dichiara invece Maria Paola dopo avere visto una serie di scatti che la riguardavano al fianco del marito. Poi le immagini anche con i due figli Jody e Leonardo, e le speranze per il futuro: “Vorrei che continuassero a fare quello che stanno facendo, studiano e imparano un lavoro. Uno vorrebbe fare l’attore, l’altro il cantante. Io li lascio liberi di fare…”, ha confidato Cecchetto. Di contro, anche la moglie ha svelato i suoi desideri per i due giovani: “Spero che s’innamorino della persona giusta e riescano a coltivare la loro passione”.

