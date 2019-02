Emanuele Misuraca è Domenico/ Il fidanzamento con Barbara non mette fine ai problemi (La Compagnia del Cigno)

Domenico, interpretato da Emanuele Misuraca, nell’ultima puntata della fiction La Compagnia del Cigno, andata in onda su Rai Uno, il 28 Gennaio 2019, è stato, senza alcun dubbio, quello che ha dovuto avere a che fare con una serie di questioni delicate. Il giovane, innanzitutto, è molto felice, perché dopo numerosi corteggiamenti, è riuscito a fidanzarsi con Barbara. Domenico allora, insieme con la sua nuova compagna, sceglie di confessare ai suoi amici del Conservatorio che ha finalmente trovato l’amore. In seguito, il ragazzo si rifiuta di partecipare al saggio finale, perché il maestro Luca Marioni gli ha affidato un pezzo da suonare al pianoforte con Barbara. Ad un tratto, Domenico comunica al padre operaio che non sta prendendo parte alla preparazione del concerto di fine anno, in quanto non desidera eseguire il pezzo assegnatogli dal suo professore. Questa sua decisione delude parecchio il suo papà, che ci tiene parecchio alla carriera musicale del figlio.

Emanuele Misuraca è Domenico, La Compagnia del Cigno: il bacio a Barbara

Domenico (Emanuele Misuraca) in una scena significativa dell’ultimo episodio de La Compagnia del Cigno ha baciato Barbara seduto su di una panchina. Lo studente chiede alla fidanzata di salire a casa sua per fare l’amore. La giovane gli risponde che ancora non se la sente di compiere questo passo importante, in quanto in passato ha vissuto una delusione d’amore che l’ha fatta soffrire parecchio. Il musicista allora ascolta le parole della sua compagna e le dice che aspetterà che lei percepisca di essere di nuovo pronta a fare sesso con lui.

Successivamente, Domenico partecipa ad un concerto in piazza insieme con i suoi amici, per permettere a Matteo di ricomprarsi un violino nuovo. In seguito a questa esibizione, il giovane viene invitato a casa di Barbara e rimane ben presto colpito dalla grandezza e dalla bellezza dell’appartamento della sua fidanzata. Ad un certo punto, Domenico bacia Barbara e i due finiscono per fare l’amore, essendo scoperti, a loro insaputa, dalla madre della ragazza. Dopo, Domenico viene a sapere che il maestro Luca Marioni non dirigerà più il saggio di fine anno del conservatorio. A questo punto, il pianista, insieme con i suoi compagni, cercherà di convincere invano la direttrice a far ritornare il suo professore.

Una proposta difficile da rifiutare

Nell’ultima puntata de La Compagnia del Cigno Domenico (Emanuele Misuraca) viene invitato dalla sua fidanzata ad una cena con i suoi genitori. Nel corso di questo incontro, Domenico viene esortato dalla madre di Barbara ad utilizzare il piano della loro casa per esercitarsi. Il ragazzo, in un primo momento rifiuta la proposta, ma poi, per non deludere la sua ragazza, sceglie di accettare l’invito di quella che è diventata da poco tempo sua suocera. Durante la cena, poi, Domenico confida ai genitori della sua compagna che è nato e cresciuto come il padre ad Agrigento. Il ragazzo dice anche di essersi trasferito con la sua famiglia a Milano, per il lavoro da operaio del padre.

Dopo essere tornato dalla cena, Domenico litiga nuovamente con il suo papà. L’uomo infatti invita il figlio a interrompere il fidanzamento con Barbara, in quanto la ragazza non ha nulla a che fare con lui, perchè è ricca e viziata. Costui inoltre comunica a Domenico che quest’ultimo, a causa della sua storia d’amore, potrebbe pure abbandonare la sua carriera musicale e questo non dovrebbe assolutamente succedere, visto che l’uomo sta facendo tanti sacrifici per far studiare il ragazzo al conservatorio. Dopo aver ascoltato le parole del padre, Domenico ribadisce al genitore che ama Barbara e che intende lottare per ritagliarsi un posto nel mondo della musica. Domenico non è riuscito ad avere un rapporto sereno con padre, si pensa quindi che nella prossima puntata il ragazzo possa provare a far capire al papà che Barbara è la ragazza giusta per lui, e che il suo fidanzamento non impedirà al giovane di dedicarsi alla musica.



