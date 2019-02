Fabio Colloricchio: flirt con Yanirsa, ex fidanzata di Irama?/Video: la ballerina di Nera al posto di Nicole..

Fabio Colloricchio ha già dimenticato Nicole Mazzocato? Pochi giorni fa, l’ex tronista argentino di Uomini e Donne e l’ex corteggiatrice, si sono detti addio dopo quattro anni d’amore. Una notizia che ha spiazzato i fans della coppia che, dopo aver superato tanti momenti di crisi, stavolta si è lasciata definitivamente. Fabio, però, sembrerebbe già pronto per tuffarsi in una nuova storia d’amore. Come svela la pagina Instagram “Spysee”, Colloricchio si è concesso una cena con Yanirsa, ex fidanzata di Irama e ballerina del videoclip della sua canzone “Nera”, hit dell’estate 2018. Nelle storie pubblicate dalla ballerina, si notano i resti di una cena informale e si sente la voce di Yanirsa. Fabio non si mostra mai in viso, ma secondo la pagina Spysee, il ragazzo presente nei video pubblicati dalla ballerina sarebbe proprio l’ex tronista, tornato da poco single. Tra i due, dunque, sta nascendo qualcosa? Cliccate qui per vedere il video.

FABIO COLLORICCHIO E YANIRSA: LA REAZIONE DI NICOLE MAZZOCATO

Le storie pubblicate da Yanirsa non sono passate inosservate all’occhio dei fans che hanno immediatamente inviato una serie di segnalazioni a Nicole Mazzocato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, di fronte al presunto flirt tra il suo ex fidanzato e l’ex fidanzata di Irama, non ha battuto ciglio. “Grazie per le segnalazioni, ma la mia vita fortunatamente è altro ora. Grazie a tutte. P.S. Ognuno è libero di fare ciò che vuole”, scrive su Instagram Stories l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio. Proprio Nicole, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Spy, ha svelato i veri motivi della fine della storia con l’ex tronista. “Non c’è qualcosa di nascosto. Tutti ipotizzano messe in scena e tradimenti, ma noi siamo sempre stati sinceri, prima con noi stessi e poi con gli altri. Abbiamo semplicemente caratteri e origini diverse. Per quanto a molti possa sembrare una cosa di poco conto, non lo è. Tutto questo ha inciso molto sul rapporto di coppia. Con la differenza che all’inizio pensavo a noi in maniera romantica, che il nostro amore avrebbe superato le difficoltà. ora vedo la realtà in modo diverso“, ha spiegato la Mazzocato.

