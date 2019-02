Franco Cordelli, scuse a Luciano De Crescenzo/ “Lo aggredii e criticai Così parlò Bellavista per pregiudizio”

Arrivano le scuse sincere e motivate di Franco Cordelli, scrittore e critico teatrale, a Luciano De Crescenzo per una polemica sollevata in passato dallo stesso al punto da aggredirlo quasi. L’occasione fu un convegno alla Casa della Cultura a Roma, dove secondo Cordelli, lo scrittore e regista nostrano non era degno di essere presente. Oggi, al Corriere della Sera edizione locale, il critico fa una sorta di “mea culpa” ammettendo: “Per mia alta scienza e sua presunta ignoranza ritenevo che qualunque suo intervento in quella sede fosse improprio. In realtà di lui e dei suoi scritti nulla sapevo, parlavo (agivo) per mero pregiudizio”. Riconoscendo nel successo “una brutta bestia”, Cordelli attaccò duramente in particolare “Così parlò Bellavista”, romanzo del ’77 di De Crescenzo da lui altamente criticato. Solo oggi, però, crede di poterne scorgere le reali potenzialità ed il merito, secondo il critico teatrale, sarebbe tutto di Geppy Gleijeses e dei suoi attori. Ora sa cosa si nasconde realmente dietro quell’opera, “almeno per come appare sul palcoscenico del Quirino”, dice, dove è andato in scena.

SCUSE DI FRANCO CORDELLI A LUCIANO DE CRESCENZO

Parlando di quell’opera di Luciano De Crescenzo tanto precedentemente criticata, oggi Franco Cordelli la definisce “un tradizionale quadro di genere, il prevedibile ritratto di una casa popolare napoletana, una serie di bozzetti, un testo che procede per accumulo”. Nonostante questo, però, ne esalta la precisione nei particolari oltre che il grande ingegno nel meccanismo drammaturgico. “Vi sono scene irresistibili, si ride ogni due minuti, la mia idea oggi è che Così parlò Bellavista provocherà risate tra trenta, tra cinquant’ anni. Il suo successo al Diana di Napoli e a Roma ne è la prova”, commenta. A detta del critico, però, metà del merito è da attribuire al regista Gleijeses conche protagonista dello spettacolo, così come “della generosa-meravigliosa Marisa Laurito”, di Benedetto Casillo, Gianluca Ferrato e degli altri dieci attori, nessuno escluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA