Gemma Galgani/ Uomini e Donne: addio a Rocco Fredella, nel suo cuore ora c’è Marcello

Gemma Galgani apre la nuova settimana di Uomini e Donne. La dama è la protagonista della puntata odierna del trono over con le tumultuose vicende della sua vita sentimentale. Gemma è continuamente al centro delle polemiche per le sue scelte d’amore che non sono condivise principalmente da Tina Cipollari. La bionda opinionista non ha mai gradito il modo con cui la dama ha chiuso le sue storie d’amore, ultima quella con Rocco Fredella. Con quest’ultimo, dopo una frequentazione che sembrava l’inizio della favola che Gemma Galgani cerca, ormai, da anni, è finito tutto con una chiusura totale. Nella puntata odierna del trono over, infatti, Gemma annuncerà che Rocco fa ormai parte del passato ribadendo la volontà di andare avanti e di non tornare sui suoi passi. Con Fredella, dunque, non c’è alcuna possibilità di ricucire il rapporto anche perchè, a quanto pare, nella testa di Gemma c’è già un altro cavaliere.

GEMMA GALGANI: MARCELLO E’ QUELLO GIUSTO?

Gemma Galgani non smette di credere nell’amore anche perchè, al suo cospetto, arrivano sempre nuovi cavalieri. Chiusa la storia con Rocco, la dama storica del trono over di Uomini e Donne ha già voltato pagina con Marcello. Le anticipazioni del programma di Maria De Filippi, infatti, svelano che oggi, Gemma annuncerà di essere felice con Marcello, di voler continuare a frequentarlo e di aver ormai dimenticato Rocco. L’annuncio di Gemma, però, scatenerà la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima, infatti, punterà il dito contro la dama non credendo affatto nel suo interesse nei confronti del nuovo cavaliere. Dopo essersi detta stanca degli attacchi della bionda opinionista, Gemma difenderà la propria scelta ribadendo di essere assolutamente convinta della strada intrapresa. Nonostante le tante delusioni sentimentali vissute sulla propria pelle, dunque, la Galgani non ha alcuna intenzione di gettare la spugna.

