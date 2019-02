Gian Battista e Claire umiliati a Uomini e Donne / Video, Gianni Sperti scopre il loro accordo: “Fate schifo!”

Maria De Filippi, Gianni Sperti e la redazione di Uomini e Donne incastrano Gian Battista e Claire nel corso della nuova puntata del trono Over. La conduttrice annuncia la messa in onda di un filmato che è una segnalazione fatta a Gianni Sperti e che riguarda la coppia. Il video, ripreso da un telespettatore di Uomini e Donne, vede i due concordare un dialogo e una vera e propria messa in scena che effettivamente è poi stata fatta in toto nello studio nel corso della puntata della scorsa settimana. I due non vengono avvertiti di quello che è appena andato in onda ed entrano nello studio ignari di ciò che è appena accaduto, salutando Maria col sorriso. La conduttrice ammette però di essere in difficoltà anche nel salutarli e inizia a svelare ciò che è appena andato in onda. “Volete vedere il video? Anche se non è una cosa bellissima per voi” dichiara la De Filippi.

TUTTI CONTRO CLAIRE E GIAN BATTISTA: “FATE SCHIFO!”

Claire intuisce di cosa si tratta e dichiara: “Se si può evitare… siamo qui per rispondere”. Gianni Sperti però è furioso e sbotta contro Gian Battista e Claire: “Mi dispiace ma non si può evitare. Due persone come voi si dovrebbero vergognare per l’età che hanno, è giusto che l’Italia sappia quanto fate schifo, siete due impostori!” Il pubblico, intanto, inizia ad urlare “Fuori, fuori!”, Maria cerca di placare gli animi ma la situazione si surriscalda. Intervengono contro la coppia prima Valentina, poi Gemma Galgani, che Gin Battista ha definito ‘falsa’ sin dall’inizio della sua presenza a Uomini e Donne. I due cercano di difendersi dalla accuse ma la parola “scusa” non arriva e la vicenda si complica per Gin Battista e Claire.



