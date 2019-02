Isola dei famosi 2019/ Video: il ritiro di John Vitale, le crisi di Francesca Cipriani non divertono più

La terza puntata dell’Isola dei famosi si è aperta con il clamoroso abbandono di John Vitale. Il concorrente, dopo essere stato coinvolto nella polemica con Barbara D’Urso, ha deciso di scusarsi e di optare per il ritiro dal programma. Chi va, chi arriva. Giorgia e Yuri sono diventati ufficialmente naufraghi, così come Jo Squillo e Stefano Bettarini. Francesca Cipriani ha invece deciso di tornare a casa dopo un litigio con Marina La Rosa ed una crisi che questa volta teme di non poter fronteggiare. Il teatrino con Alessia Marcuzzi si è protratto a lungo, con qualche scintilla scoccata con l’ospite in studio Alba Parietti. “Se non te la senti falla finita e lascia il gioco, per stare qui ci vogliono le palle!” le ha detto l’opinionista durante la diretta. L’abbandono è poi avvenuto senza colpi di scena “perchè dopo soli otto mesi dall’ultima volta, il mio impatto con l’isola è stato tremendo” ha spiegato la Cipriani. Così mentre la Cipriani abbandonava il programma, il gruppo affrontava il problema relativo alla macchina del riso e le razioni spettanti ad ogni concorrente.

Isola dei Famosi 2019, nulla di nuovo: è la solita musica?

A movimentare le acque dell’Isola dei Famosi ci hanno pensato Stefano Bettarini e Jo Squillo. La Marcuzzi ha voluto inserire due volti nuovi nel gruppo, ma ciò non è bastato a variare le dinamiche del programma. Così tra una prova e l’altra sono arrivate le scuse ufficiali di John Vitale, primo concorrente a ritirarsi per il “caso Barbara D’Urso” scoppiato la settimana prima: “Non lo considero un abbandono ma un traguardo. A casa ci sono persone che hanno più bisogno di me di quanto io ne abbia di restare qua. Chiedo scusa a tutti e dico che le parole di Alessia non mi hanno ferito ma mi hanno fatto riflettere”. La puntata ha stentato a decollare, nonostante i tentativi della Parietti di mettere un po’ di pepe alla trasmissione con i suoi interventi da studio. Si arriva quindi alle nomination, con il duro sfogo della Cipriani contro Marina La Rosa.

Francesca Cipriani vs Marina La Rosa

Da una provocazione di Marina La Rosa scaturisce la reazione rabbiosa di Francesca Cipriani, che prima di annunciare il suo abbandono definitivo si è scagliata contro l’ex gieffina. “Dovrebbero mettere un nuovo regolamento all’Isola dei famosi. Le persone che dicono una cosa davanti e ne fanno una dietro vanno eliminate all’istante. Marina La Rosa è una strega. Non voglio più vederla. Gli altri invece li aspetto a Milano”. Uno sfogo che la Marcuzzi ha tentato di arginare con il buon senso, ma evidentemente senza riuscirci. La Cipriani di restare in Honduras non ne voleva proprio sapere: “Ho già passato queste cose l’anno scorso, sono stufa, vorrei che la gente mi dicesse le cose in faccia. E che sia chiaro che io ho una grande forza ed un gran carattere. Ma adesso dopo soli otto mesi non posso farcela”. Con l’addio della Cipriani si è giunti anche il verdetto del televoto, che ha decretato l’eliminazione di Demetra. Grecia si è salvata.



Isola dei Famosi: Taylor Mega si racconta, nuove nomination

Arrivata in studio dopo l’eliminazione della scorsa settimana, Taylor Mega ha raccontato la sua breve esperienza sull’Isola a tu per tu con la Marcuzzi. L’intervista è andata avanti fino all’intervento della Gialappa’s Band, pronta a punzecchiare la bella influencer senza alcuno sconto. I tre comici, come di consueto, hanno preparato un filmato ironico con il “best of” dell’eliminato. Nel frattempo in Honduras Marco Maddaloni diventava il nuovo leader grazie alla vittoria nella prova del fuoco. Il capitano ha poi deciso di portare nel suo gruppo Ghezzal, Youma, Paolo, Aaron e Kaspar. Quindi le nomination anonime e palesi, con il verdetto finale che ha mandato a rischio eliminazione Yuri, Grecia e Sarah. Il leader ha avuto la possibilità di ribaltare parte delle votazioni salvando una concorrente tra Grecia e Sarah, ma alla fine ha preferito non mescolare le carte, passando la palla al pubblico. Dunque l’Isola dei Famosi torna la settimana prossima, con la speranza che la quarta puntata possa divertire di più ma soprattutto possa risultare un po’ meno prevedibile e scontata della terza. Così non ci si diverte più…





