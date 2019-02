Michele Bravi è Giacomo/ Anche per lui ci sarà un lieto fine? (La compagnia del cigno)

Siamo destinati a dover fare i conti con l’assenza di Michele Bravi e del suo Giacomo, il compositore tormentato de La Compagnia del Cigno che finora abbiamo conosciuto in modo sommario. L’attore infatti risulta ancora una volta fra i grandi assenti della settimana scorsa, anche se la quinta puntata in qualche modo continua a parlarci di Giacomo. In modo forse fin troppo sottile ed insufficiente per spazzare via del punto interrogativo che spinge i telespettatori a chiedersi quando ritornerà nella fiction. Lo troviamo infatti nei traumi presenti di Marioni, che pur non facendone mai il nome, lo annovera fra i suoi fallimenti personali. Anche per questo quando la Direttrice impone al Maestro di farsi da parte per il concerto di fine anno, Luca decide di non retrocedere di un solo passo. Giacomo rappresenta così il passato di Marioni, quel buio che ancora oggi lo circonda e che sembra non volerlo lasciar stare. Eppure diventa anche trampolino di lancio per una nuova vita, nonostante l’ostacolo di una gravidanza che Irene non vuole portare avanti. E’ infatti grazie agli errori compiuti con Giacomo che il Maestro si rende conto di non poter fallire ancora. Uno dei motivi che lo convince a ritornare in Sala Verdi per aiutare comunque i ragazzi, anche se sarà Sestieri a prepararli per il saggio.

Giacomo tornerà a suonare?

Giacomo non è nei pensieri dei protagonisti de La Compagnia del Cigno e rimane in forse la possibilità di rivedere Michele Bravi nella fiction. Qualcosa ci dice però che il terreno preparato grazie alla quinta puntata spingerà Marioni a chiudere un cerchio ancora rimasto aperto. Questa volta il nome di Giacomo non viene pronunciato dal Maestro, ma diventa un capro espiatorio per Matteo. Il ragazzo infatti ha deciso di fare di tutto per impedire che Luca si allontani dal Conservatorio: deciderà così di sfruttare l’opera di Giacomo come scusa per fare leva sul Maestro. Sa che il compositore rappresenta uno dei punti deboli di Luca e così non esita a dirgli di avere delle difficoltà a suonare la sua musica. Il tentativo tuttavia fallisce ed il motivo è da ricercare nella personale rivoluzione di Marioni, che proprio in virtù degli errori commessi con Giacomo, decide di comportarsi in modo diverso con Matteo e con il resto dell’orchestra. Giacomo rimane così nell’aria, per una traccia incompiuta che possiamo paragonare alla sua stessa opera musicale. Non è un caso infatti se il compositore non ha mai finito il suo brano ed ha lasciato la traccia al Maestro, quasi a significare che entrambi prima o poi dovranno confrontarsi con tutto ciò che per ora rimane ancora sospeso. E data la voglia di rivalsa di Marioni, dobbiamo chiederci se ad un certo punto deciderà di ripartire proprio da Giacomo per porre fine alla sua personale sofferenza. Il peso maggiore di sicuro è legato alla perdita della figlia, ma non essere riuscito ad aiutare il suo pupillo rappresenta comunque un tassello doloroso che si unisce al quadro più grande.

