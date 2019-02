NICOLETTA BRASCHI/ “Con Roberto ci passavamo i libri e andavamo al cinema tutti i giorni” (C’è Benigni)

Non solo la moglie di Roberto Benigni. Nicoletta Braschi è una delle attrici più brave e talentasse del cinema italiano. La sua vita artistica e professionale è però strettamente legata a quella del marito che lunedì 4 febbraio 2019 sarà omaggiato durante lo speciale televisivo “C’è Benigni” trasmesso in prima serata su Rai1. L’azienda di Viale Mazzini, dopo aver celebrato Adriano Celentano e Beppe Grillo, è pronta a celebrare questa volta un genio del cinema italiano. Un talento unico nel suo genere, un’artista prossimo a festeggiare 50 anni di una straordinaria carriera condivisi sempre con la compagna di vita. Nicoletta Braschi, infatti, ha recitato quasi sempre col marito: dal ruolo di Principessa ne “La vita è bella” fino a quelli della Madonna e della Fata Turchina.

Nicoletta Braschi: ecco come sono diventata attrice

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Nicoletta Braschi ha raccontato come è diventata un’attrice. Tutto è avvenuto per caso proprio come una favola: “Lasciando che la vita andasse dove voleva, senza fare troppi progetti. Papà, mamma e tre fratelli, la mia famiglia, vivevano spesso a casa dei nonni materni, una bella villa Liberty con l’orto, un piccolo parco, la vasca dei pesci, la piccionaia” ha raccontato l’attrice, che della sua infanzia ricorda: “Sono cresciuta, piccola, tra ingranaggi che falsavano le proporzioni, e di pomeriggio correvo su, al primo piano, dove viveva il fratello di nonno, pittore, scultore e ceramista. Dipingevo, mentre nel parco nonna accudiva i mughetti, i giacinti, le fresie, le rose”. A cambiarle la vita le letture impegnate: dai lirici greci a Virginia Woolf, da Nietzsche a Thomas Mann. Poi la decisione di una vita: Nicoletta decide di trasferirsi a New York per studiare presso la scuola di Stella Adler, ma ben presto fa ritorno in Italia: “Mi accorsi, però, che non sarei riuscita a lavorare come avrei voluto con una lingua diversa dalla mia. Dopo tre mesi, rifeci la valigia e mi trasferii a Roma, dove mi aspettavano tre anni meravigliosi di lavoro intensissimo” presso l’Accademia di Arte drammatica di Roma.

L’incontro con Roberto Benigni