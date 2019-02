Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini/ “Capparoni? Non mi piace. Alessia Mancini? Ho messo il veto”

Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini, da ieri concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019, non risparmia frecciatine a Kaspar Capparoni, uno dei protagonisti assoluti di questi primi giorni di permanenza in Honduras. La Larini, infatti, ai microfoni del settimanale Spy, ha ammesso di essere una grande fan del reality, di aver seguito tutte le edizioni e di essersi informata anche sul cast di quest’anno. Tra i vari naufraghi presenti in Honduras, la fidanzata di Bettarini ammette di non avere molta simpatia nei confronti di Kaspar Capparoni. “Ho seguito le prime puntate di quest’Isola. Ho anche televotato. Io amo questo reality da spettatrice. Come concorrente non riuscirei a sopravvivere. Ho votato per far uscire Kaspar Capparoni. Non mi piace chi mette in dubbio l’operato delle persone che lavorano dietro le quinte. L’ho trovato ripetitivo e pesante”, ha dichiarato. Considerato da Alessia Marcuzzi come uno degli uomini Alfa presenti all’Isola, Capparoni riuscirà a conquistare la simpatia della Larini facendo amicizia con Bettarini?

NICOLETTA LARINI: IL VETO SU ALESSIA MANCINI

Stefano Bettarini è ormai diventato un veterano dei reality. L’ex calciatore, dopo aver fatto l’inviato dell’Isola dei Famosi 2017, lo scorso anno, avrebbe dovuto partecipare come concorrente. Tuttavia, l’ex calciatore dovette rinunciare all’Honduras per volere della fidanzata Nicoletta Larini. A svelare tutto è proprio quest’ultima che, al settimanale Spy, ha spiegato di aver vietato a Bettarini di partecipare lo scorso anno per la presenza di Alessia Mancini con la quale, secondo il gossip, l’ex calciatore ha avuto un flirt in passato. “Stefano avrebbe già dovuto partecipare lo scorso anno al reality ma io non volevo. C’era Alessia Mancini e la cosa non mi piaceva per nulla”, ha detto la Larini. Quest’anno, invece, Nicoletta è pronta a sostenere totalmente il compagno sperando di non vedere alcuna sbandata. A Spy, la Larini ha rivelato di non temere nessuna delle naufraghe presenti. L’unica che la preoccupava era Taylor Mega che, però, è già stata eliminata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA