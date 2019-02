Paola Di Benedetto difende Francesco Monte/ “Il canna-gate? Testimonierò e dirò la verità”

A distanza di un anno, le luci dei riflettori si riaccendono sul canna-gate che ha animato la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Pochi giorni fa, ad Eva Henger è stata notificata la querela presentata contro di lei da Francesco Monte lo scorso anno. A confermare tutto è stata Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Monte nonchè ex naufraga dell’Isola. “Mi dispiace questo accanimento nei confronti di Francesco”, ha detto la Di Benedetto nel salotto di domenica Live. “Questa querela è stata fatta quando Francesco è tornato dall’Isola ma, non so perché, è stata notificata solo adesso”, ha aggiunto l’ex Madre Natura confermando come Monte non abbia aspettato per presentare la querela, ma abbia agito subito nei confronti della Henger che è stata già ascoltata in questura. L’ex madre natura di Ciao Darwin, oggi felicemente fidanzata con Federico Rossi nonostante le voci di crisi, si è detta anche pronta a difendere nelle sedi opportune Francesco Monte.

PAOLA DI BENEDETTO DIFENDE FRANCESCO MONTE: “DIRO’ LA VERITA'”

Se Cecilia Capriotti, rispetto allo scorso anno, ha cambiato versione dando radione ad Eva Henger sul canna-gate, Paola Di Benedetto resta fedele a tutto quello che ha sempre dichiarato finora. La modella, infatti, si è schierata con Francesco Monte e, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha dichiarato di essere pronta ad andare in tribunale per testimoniare promettendo di dire tutta la verità. “Una persona ha il diritto di difendersi nelle sedi opportune e non in una trasmissione televisiva”, ha dichiarato Paola. “Io ho visto fumare Francesco sull’Isola dei Famosi. Se fosse marijuana o tabacco non lo so. Se sarò chiamata a testimoniare testimonierò e dirò la verità”, ha concluso la Di Benedetto che, dopo l’Isola dei Famosi, è stata legata sentimentalmente a Monte per pochi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA