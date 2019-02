Sara Gotti, fidanzata di Riccardo Marcuzzo/ La dedica per il compleanno: e Riki replica con una emoji (FOTO)

La fidanzata di Riccardo Marcuzzo, tale Sara Gotti, ha dedicato un messaggio particolare al suo compagno. Ed infatti i due giovani, compiono gli anni nella stessa giornata. Postando uno scatto che li ritrae insieme, la giovane ha esordito scrivendo di odiare il fatto di compiere gli anni nella stessa giornata: il motivo? Per lei è il giorno più importante, che attende ogni anno. Lui invece, sarebbe pronto a non festeggiarlo mai. “Guardo indietro e ripenso a tutte le cose e le emozioni che ha vissuto la me di 22 anni, i giri in macchina immensi, i viaggi, i concerti, ma anche tutte le prove difficili, il sentirsi a volte non abbastanza, la paura di perdersi”, racconta la giovanissima. Poi ripensa anche ai treni presi piangendo, facendo le corse dalla Capitale per tornare a casa in tempo: “per poi fuggire in negozio” (lavora come commessa). “Ripenso a te che ci sei stato così tanto, da riempirmi due vite. Il destino ha giocato carte strane con noi. 365 possibilità di compiere gli anni lo stesso giorno (365,25 per l’esattezza), una su un milione di incontrare una persona come te. Auguri a noi”, conclude la fidanzata di Riki.

Sara Gotti, la fidanzata di Riki: ecco la dedica per il compleanno

Riccardo Marcuzzo invece, non ha ancora “risposto” alla fidanzata. Ed infatti dal suo profilo, l’ultima fotografia postata su Instagram risale a tre giorni fa. Nonostante questo, sotto la fotografia della giovane, ha risposto con tre emoticon che piangono (in questo caso di probabile commozione) ed un cuore. Nel corso di una intervista su Vanity Fair, proprio Riki parlava della sua fidanzata Sara Gotti: “L’ho conosciuta a gennaio a una festa, è un’amica di mio fratello. Lei è l’unica a cui non frega niente dei follower, anzi si vergogna. L’ho portata diverse volte in tour. Non so dire ancora se sia una storia super seria ma tutti mi dicono di tenermela stretta. È una ragazza matura, studia marketing a Milano e lavora in un negozio come commessa. Anche io l’ho fatto ai tempi dell’università, da Abercrombie”. A quanto pare, la relazione si trasformando in qualcosa di sempre più serio, anche se le fan: “Prendono di mira anche Sara, ma non per cattiveria”.





