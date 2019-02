SCAPPA – GET OUT/ Su Italia 1 il film con Daniel Kaluuya (oggi, 4 febbraio 2019)

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la prima serata di questo lunedì 4 febbraio 2019 a partire dalle ore 21,25 la messa in onda in prima visione del film Scappa – Get out. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2017 dalla casa cinematografica della Blumhouse Productions in collaborazione con la QC Entertainment mentre la regia è stata affidata a Jordan Peel il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e dell’adattamento della sceneggiatura. Nel cast degli attori protagonisti figurano Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitgford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones, Lil Rel Howery e Betty Gabriel. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SCAPPA – GEY OUT, LA TRAMA DEL FILM

Andre un giovane ragazzo di colore si trova a passeggiare di notte tra le strade della cittadina quando incrocia una strana auto dal cui abitacolo esce uno strano uomo tutto vestito di nero ed incappucciato che quale lo rapisce. Qualche mese più tardi la storia riprendere con un altro ragazzo di colore di nome Chris sta per organizzare un fine settimana con la propria fidanzata Rose da trascorrere in una incantevole casa della famiglia di lei. Questa sarà l’occasione ideale per Rose per presentare ai propri genitori Chris. Il padre di Rose è un esimio chirurgo mentre la mamma è una nota psicoterapeuta e naturalmente portano avanti una vita piuttosto agiata. Non appena Chris mette piede nella casa di loro ha una strana sensazione che viene aumentata in maniera rilevante per via della presenza di due strani domestici che hanno un modo di fare piuttosto originale. Ad un certo punto dopo la cena la mamma di Rose inizia a parlare con Chris arrivando ad ipnotizzarlo. Per Chris si tratta di una sensazione nuovo in quanto si ritrova in una sorta di mondo parallelo dal quale si risveglia la mattina seguente ritrovandosi nella propria stanza. Poco dopo la donna gli spiegherà di aver effettuato il tutto semplicemente per fargli togliere il vizio del fumo. Tuttavia i sospetti nell’animo di Chris vanno sempre più aumentando fino a che non si ritrova a prendere parte ad una strana festa all’interno della casa della propria fidanzata alla quale prende parte un uomo di colore che indossa degli abiti tipici degli anni Cinquanta e che ha un volto familiare. Chris gli scatta una foto e la invia ad un proprio caro amico il quale dopo una veloce ricerca sul web lo informa che si tratta del ragazzo di colore che qualche mese prima era sparito nel nulla. Chris ben presto si accorgerà di avere a che a fare con una famiglia che è riuscito a scoprire il segreto per vivere in eterno ossia rubando il corpo di altre persone per poi trapiantare al suo interno il loro cervello. In pratica la figlia Rose adesca nuovi ragazzi che poi vengono utilizzati per l’esperimento. Chris dovrà quindi lottare per salvarsi.

