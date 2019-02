Uomini e donne/ Sossio e Ursula pronti a tornare nel programma? (Trono Over)

Uomini e donne e il trono over terranno compagnia al pubblico in questi primi giorni della settimana ma, intanto, gli occhi di tutti sono puntati sullo speciale “La scelta” e su quello che succederà la prossima settimana. Rimane il fatto che sugli speciali si sa davvero poco se non fosse che la stessa Maria De Filippi ha spiegato che ci saranno davvero tanti ospiti e che questo potrebbe voler dire anche altri volti noti del programma a cominciare da Sossio Aruta. Il cavaliere ha lasciato Uomini e donne insieme alla sua Ursula Bennardo e da allora tutto va a gonfie vele per loro tanto che si parla di matrimonio, ma se fosse il prime time a regalare alla coppia quello che hanno sempre desiderato? A stuzzicare i fan è lo stesso cavaliere che mostrando il promo della scelta sui social alla fine ha lasciato intendere che lui e Ursula potrebbero essere protagonisti.

SOSSIO E URSULA INSIEME A UOMINI E DONNE?

Lui stesso ha fatto l’occhiolino tra i commenti social a tutti coloro che hanno chiesto se quel promo fosse legato proprio al fatto che lui e Ursula siano ancora protagonisti. Al momento non si capisce se Sossio e Ursula tornino a Uomini e donne come fidanzati o se proprio durante lo speciale succederà qualcosa che li riguarda in vista di qualcosa di molto importante. I due potrebbero non essere gli unici ospiti di Uomini e donne e anche le ultime coppie che si sono formate nel programma sono in lista per tornare come protagonisti del gran serale. Ma come andranno in scena e quale sarà il loro ruolo? Lo scopriremo solo al prossimo promo.

