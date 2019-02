Alexandra Filotei a Vieni da me/ “Sotto le macerie del terremoto di Pescara del Tronto ho perso 47 persone”

Dopo i ricordi di Orietta Berti e il dolore di Giorgio Borghetti che ha parlato della recente morte della mamma, Caterina Balivo, nel divano di Vieni da me, ospita Alexandra Filotei, un’attrice comica che ha trascorso ben dieci ore sotto le macerie dela sua casa di Pscara del Tronto dopo il terremoto del 2016. Tutto avvenne durante una normale vacanza in famiglia. In quel luogo del cuore, Alexandra che, nel corso della sua carriera ha recitato in fiction importanti come “La squadra”, “Un ciclone in famiglia” e “Un medico in famiglia”, in quel 2016 vede cambiare tutta la sua vita. “Quell’anno stavo con un mio amico e i bambini, mio fratello, mia nipote. Almeno dieci giorni li trascorrevamo lì tutti insieme” – ricorda la Filotei – “quella notte eravamo tutti a casa tranne mio fratello che era partito la sera precedente. Dopo una festa in paese, vado a dormire e poi non lo so. In un secondo, mi sono ritrovata sepolta viva”, spiega ancora l’attrice che è rimasta sotto e macerie per 10 ore prima che il padre riuscisse a farla tirare fuori.

ALEXANDRA FILOTEI: “HO PERSO 47 PERSONE TRA AMICI E PARENTI PER IL TERREMOTO”

Dopo dieci ore, Alexandra Filotei è stata raggiunta dai soccorritori al terzo tentativo. “Le prime due volte sono andati via. Ad un certo punto ho pensato a quanto tempo avrei resistito ancora. Finalmente mi trovano grazie a mio padre che urlava” – ricorda oggi l’attrice – “sono venuti questi angeli. Quando sono uscita avevo dolori ovunque perchè avevo le ossa rotte ovunqe. Ancora adesso ho questa gamba che non la sento”. Se Alexandra si è salvata, i suoi genitori sono morti entrambi. L’attrice, poi, ad una Caterina Balivo incredula rivela di aver perso ben 47 persone tra amici e parenti con quel terremoto. Oggi, Alexandra, si sta riprendendo la sua vita e sta anche preparando il suo ritorno in scena.

