Amici 18 / Anticipazioni: prime difficoltà per Federica, duro attacco di Rudy Zerbi a Mameli

Mai come in questi giorni, gli allievi della scuola di Amici 18 sono tesi e concentrati. Si è ufficialmente aperta la corsa al serale e, al momento, l’unico ad aver conquistato l’ambita maglia verde è Rafael. Di fronte a questa possibilità, tutti gli allievi stanno dando il massimo, in primis Vincenzo che nello speciale di sabato si sottoporrà al fatidico esame. A supportarlo completamente c’è la maestra Alessandra Celentano, che lo vuole al serale a tutti i costi. Intanto, Rudy Zerbi avanza le sue prime perplessità sulla nuova entrata Federica che, secondo lui, dovrebbe “trovare una propria identità e mostrare più personalità”. Alex Britti ha invece avuto modo di incontrare Ludovica e complimentarsi con lei per la tecnica e la bravura mostrata finora. Purtroppo nella scuola è arrivata, subito dopo la puntata di Amici, anche qualche brutta notizia.

RUDY ZERBI CONTRO MAMELI: “SEI UN DILETTANTE”

Rudy Zerbi ha chiesto di parlare con tutti i ragazzi e soprattutto con Mameli dopo lo speciale di Amici 18 di sabato. Il prof è furioso a causa di alcune dichiarazione denigratorie che il cantante ha fatto nei confronti dello sfidante di Jefeo. Lui si scusa ma Rudy è davvero arrabbiato: “Sei sempre quello che dice scusa il giorno dopo. Ma tu ti senti veramente tanto sto ca*zo da poter prendere per il culo uno che viene qui, che a differenza vostra, probabilmente, non ha mai visto uno studio pieno di gente e lavorato in questa scuola e non ha tutta questa sicurezza? E tu ti permetti di ridere? – sbotta Zerbi, che conclude – Non è che tu nella vita hai fatto qualcosa che ti permetta di dire che sei meglio di lui perché non l’hai fatta. Ma non provi vergogna almeno per quello che hai fatto? Il tuo è proprio un atteggiamento strafottente! […] In questo momento tu non sei un professionista ma un dilettante.” Mameli si scusa ma al momento non serve per Rudy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA