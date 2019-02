ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO/ Dopo la crisi: “è come se ci fossimo riconosciuti”

Alla vigilia della sua ottava partecipazione a Sanremo 2019, Anna Tatangelo è pronta a raccontare la sua crisi d’amore con Gigi D’Alessio. “Le nostre anime di notte”, infatti, racconta proprio questo: due persone che nel cuore della notte si ritrovano per superare con la forza del loro amore tutte le difficoltà. Un brano autobiografico quello portato in gara a Sanremo per la cantante di Sora che dall’8 febbraio pubblicherà il nuovo album dal titolo “La fortuna sia con me”. Intervistata dal settimanale “Chi”, la Tatangelo ha raccontato proprio il periodo della separazione da Gigi D’Alessio e come è nato questo nuovo progetto discografico: “Le canzoni di quest’album hanno bussato alla mia porta e io le ho ascoltate nella mia casa nuova, quella in cui ero andata a vivere con mio figlio dopo la separazione, e c’era un Anna diversa, più sensibile e propensa a cantare i propri sentimenti”.

Anna Tatangelo: “Oggi io e Gigi D’Alessia siamo due persone diverse e consapevoli”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme. Dopo mesi di separazione, la coppia è tornata sui propri passi riscoprendosi più innamorata di prima. Dalla pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Tatangelo ha rivelato come vanno le cose: “Oggi io e Gigi siamo due persone diverse e consapevoli, è come se ci fossimo conosciuti e ‘riconosciuti’ per la seconda volta”. La cantante di “Essere una donna” non nasconde che è non stato facile ricominciare per entrambi: “ci vuole buona volontà per capire se c’è qualcosa di bello da salvare nel rapporto, se c’è stato un sentimento forte, perché ci si può lasciare, ma poi ritrovarsi maturi e amarsi comunque come si può”. Una cosa è certa sia da parte di Anna che di Gigi ci sono tutti i buoni presupposti per stare insieme. Oggi la coppia è come se si fosse riconosciuta, come due ragazzini che si conoscono e scoprono di avere tantissime cose in comune.

Anna Tatangelo: “la prima volta con Gigi D’Alessio”

Ospite de Le Iene Show, Anna Tatangelo ha confermato non solo di essere follemente innamorata di Gigi D’Alessio, ma si è lasciata andare anche ad una serie di confidenze sulla sua vita privata. La cantante, infatti, ha raccontato la sua prima volta: “Eravamo in macchina, in un parcheggio. Avevo detto alla mamma: non ti preoccupare sono a casa di un’amica”. Ora a Sanremo torna per cantare la sua crisi d’amore con Gigi D’Alessio nella ballad “Le nostre anime di notte”. Un nuovo inizio quello tra i cantanti nato anche da un gran lavoro di coppia: “C’è stata una mediazione per ricominciare e un cambio di prospettiva. Oggi prendo la vita come viene”.