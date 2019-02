Anna Tatangelo/ Video, “Le nostre anime di notte”: È una canzone che mi rappresenta (Sanremo 2019)

Anna Tatangelo torna a Sanremo per l’ottava volta 17 anni dopo la prima volta, quando vinse nella categoria giovani con Doppiamente fragili. Nella serata dei duetti si presenterà insieme a Syria. La cantante ha una vita piena di gioie e sofferenze, i cui segni porta sul viso. Nel 2005 inizia una relazione con il cantante Gigi D’Alessio che viene sospesa per un anno nel 2017, i due tornano insieme l’anno dopo. Hanno avuto un figlio insieme, Andrea, nato nel 2010. Non ha mai goduto del successo che merita, benché molto dotata, anche per una strana sorta di antipatia nei suoi confronti da parte del grande pubblico, e a tanti gossip dietro le spalle: “Mi dicevano dove va questa con il tacco di 15cm, piuttosto la frangetta”. “Si trucca da vecchia”, “le sopracciglia sono troppo sottili”… ne ho sentite di ogni. Forse io ho prestato il fianco a questi commenti, ma dietro quell’essere che pareva così provocante si nascondeva tanta insicurezza. Ho cominciato a giocare con la mia immagine quando ho iniziato ad apprezzarmi”. Eppure ha pubblicato dischi anche in Brasile e Sudamerica. Il suo disco considerato migliore e di maggior successo è Mai dire mai dove debutta come autrice.

ANNA TATANGELO FA IL TIFO PER ACHILLE LAURO

Proprio a pochi giorni dal Festival di Sanremo 2019, Anna Tatangelo ai microfono di Ginger Generation ha parlato della sua futura esperienza a Sanremo. La cantante ha ammesso di fare il tifo per Achille Lauro: “Secondo me sarà un bellissimo Sanremo per lui, perché ha un pezzo fortissimo e farà vedere una parte di lui che fino adesso è rimasta nel suo mondo. Lauro ha ancora tantissimo da dare“. Lo scorso 9 novembre, infatti, la Tatangelo ha rilasciato uno speciale remix di “Ragazza di periferia”, con cui si si classificò terza al Festival di Sanremo 2005, ad opera di Achille Lauro. La copertina del singolo è un primo piano del viso della cantante di Sora segnato dagli stessi tatuaggi di Achille Lauro.

“LE NOSTRE ANIME DI NOTTE”, LA CANZONE PER SANREMO 2019

Il brano che presenta al Festival di Sanremo 2019, è autobiografico: “È una canzone che mi rappresenta. Poi chi vuole ci vede la mia vita privata, con crisi, separazioni e ricongiungimenti. Ma risente della mia evoluzione personale e musicale”, ha detto Anna Tatangelo a TgCom24. E ha aggiunto: “Quattro anni fa ho voluto resettare tutto. Ora non ho più paura di fare quello che mi piace, mi sono presa le mie responsabilità“. Musicalmente il brano rappresenta una nuova fase nella sua produzione musicale, con molti coautori come Lorenzo Vizzini, che è l’autore di Le nostre anime di notte, Giuseppe Anastasi, Federica Cambia e Giovanni Caccamo: “Io amo ascoltare moltissima musica internazionale. Quando dico che c’è tanto di me perché ogni cosa, dal suono della chitarra al groove è stato studiato in maniera meticolosa. Ho voluto suoni che si avvicinassero a tutto ciò che è super moderno“, ha concluso la cantante di Sora.





© RIPRODUZIONE RISERVATA