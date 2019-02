BELEN E STEFANO DE MARTINO SONO TORNATI INSIEME/ Chi, “si amano ancora”: il bacio e lo scoop “più sognato”

Diversi segnali si rincorrevano da tempo, ricostruzioni, ipotesi, voci, e perché no, anche desideri dei fan: ma adesso è praticamente ufficiale: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. C’era un certo Antonello Venditti che cantava: “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano…” e proprio questa sembra essere la colonna sonora di due beniamini del pubblico che tanti fan hanno emozionato con la loro storia d’amore, culminata col matrimonio e la nascita del figlio Santiago, e altrettanti ne hanno deluso quando qualche tempo fa era maturata una rottura che sembrava insanabile. Ma alla fine l’amore trionfa sempre su tutto ed ecco arrivare l’anticipazione della prima pagina di Chi domani in edicola ad opera di Alfonso Signorini: Belen e Stefano insieme, di nuovo, per dirlo con le parole del direttore della rivista su Instagram: “Amazing!”

BELEN E STEFANO DE MARTINO SONO TORNATI INSIEME

Le foto all’interno di Chi, che apre il suo numero in edicola domani parlando del riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino come dello “scoop più sognato” lasciano poco spazio ad interpretazioni. C’è anche lo scatto di un tenero bacio tra i due che di certo non può essere quello tra due amorevoli genitori nei confronti del figlio ma è più vicino a quello di due persone che si sono amate, lasciate, perse e adesso finalmente ritrovate. Secondo quanto riportato dal portale Superguida Tv, galeotto per la reunion della coppia è stato un incontro tra i due a Milano, precisamente all’interno del locale “Apophis. Da quel momento i due sono stati semplicemente inseparabili, al punto che i due (più il piccolo Santiago) sono stati scovati all’aeroporto di Linate in partenza per una meta sconosciuta. Insomma: insieme non solo per amore del figlio, insieme, ancora, per amore l’uno dell’altro.

