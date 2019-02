BUONA GIORNATA/ Su Canale 5 il film con Diego Abatantuono e Lino Banfi (oggi, 5 febbraio 2019)

NEL CAST ANCHE LINO BANFI

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede per la prima serata di questo martedì 5 febbraio 2019 a partire dalle ore 21,20 il film di Buona giornata. Si tratta di una pellicola italiana che è stata girata nel 2012 sotto la regia di Carlo Vanzina per una produzione targata Medusa Film in collaborazione con Sky Italia e International Video 80 mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla sola Medusa Film. Nel cast sono presenti gli attori Diego Abatantuono, Lino Banfi, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Maurizio Mattioli, Teresa Mannino, Tosca D’Aquino e molti altri ancora. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BUONA GIORNATA, LA TRAMA DEL FILM

In questa pellicola viene raccontata la giornata di alcuni personaggi sparsi in tutta Italia ed alle prese con problematiche molto differenti tra di loro. Leonardo è un senatore della Repubblica italiana che si trova alle prese con un possibile scandalo e con una richiesta di arresto nei propri confronti per alcune situazioni illegali di cui si è reso protagonista. La legge tuttavia mi permette di godere dell’immunità parlamentare a patto che nel corso della relativa votazione riesca ad ottenere la maggioranza. Conti alla mano devi cercare di portare in aula tutti i propri compagni di partito ed in particolare un proprio caro amico che proprio quella mattina è deceduto. Il senatore farà di tutto per non mettere a conoscenza il resto del Parlamento del decesso. Ascanio invece è un principe ormai decaduto che per permettersi una vita in linea con le proprie aspettative è costantemente costretto nell’affittare il proprio Palazzo ad una troupe televisiva e passa gran parte della propria giornata in giro per negozi per scroccare cibo e quant’altro. Una manager siciliana trapiantata da tantissimi anni a Milano e che costantemente è alle prese con una vita frenetica si trova suo malgrado a dover fare i conti con un viaggio in treno quanto meno avventuroso per via della perdita dei propri documenti. Alberto è invece un imprenditore romano che ha fatto la propria fortuna riuscendo sempre comunque ad eludere il fisco. Un caro amico lo avvisa preventivamente del controllo da parte della Guardia di Finanza per cui si ritrova in maniera frenetica a dover distruggere tutte le tracce delle proprie evasioni ed in particolare nel nascondere tutti gli oggetti preziosi presenti nella propria casa presso l’abitazione dove risiedono da tantissimi anni dei suoi zii che peraltro hanno fatto per lui da prestanome. Suo malgrado tutto il suo tentativo di salvarsi viene fatto saltare dal figlio che commette una imperdonabile leggerezza presentandosi davanti alla Guardia di Finanza alla guida di una luccicante Ferrari. Luigi è un notaio napoletano che decide di seguire il consiglio di un caro amico e quindi di lasciarsi trasportare in un tradimento da consumarsi alle spalle della propria moglie con una escort straniera. Suo malgrado sarà scoperto con delle conseguenze assolutamente sorprendenti. Infine Cecco è uno sfegatato tifoso della Fiorentina che farà di tutto pur di agevolare la vittoria della propria squadra del cuore.

