Chi è la fidanzata di Matteo Bocelli?/ Corteggiatrici all’assalto, ma dai social… (Sanremo 2019)

Chi è la fidanzata di Matteo Bocelli? Il figlio di Andrea Bocelli ha una storia d’amore stabile o è single? Sono queste le domande che il popolo del web si sta facendo a poche ore dall’arrivo sul palco del Teatro Ariston, durante la prima serata del Festival di Sanremo 2019, di Matteo e Andrea Bocelli. Bello come il sole, con una voce spettacolare capace di arrivare direttamente al cuore dei fans, Matteo Bocelli, prima ancora di salire sul palco della famosa kermesse musicale, ha già conquistato tutti. Il numero dei suoi followers, infatti, sta aumentando a vista d’occhio e tra i tanti fans spiccano le ragazze pronte a scovare la presenza di una fidanzata nella sua vita o a corteggiarlo. Proprio dai social, però, arriva una notizia importante per le ragazze pronte a corteggiare il figlio del tenore.

MATTEO BOCELLI SINGLE?

Dal profilo Instagram di Matteo Bocelli non traspare alcuna informazione sulla sua vita privata. Il figlio del tenore, infatti, secondo alcune voci, sarebbe attualmente single. al 1,90 cm, fisico statuario, occhi profondi e sorriso smagliante, oltre alla passione per la musica, Matteo Bocelli si diletta anche a posare come modello. Paul Marciano, infatti, dopo aver ammirato la sua bellezza, ha deciso di farlo posare con Jennifer Lopez. Nonostante sia circondato da ragazze bellissime e abbia tutte le carte in regola per scegliere, pare non aver ancora trovato la donna della sua vita. Le ammiratrici, dunque, sono pronte a corteggiarlo anche sui social.

MATTEO BOCELLI: L’EMOZIONE DI SALIRE SUL PALCO CON IL PADRE ANDREA

In attesa di trovare la ragazza che gli ruberà il cuore, Matteo Bocelli si gode la musica e la splendida avventura che sta affrontando insieme al padre Andrea. Nella conferenza stampa della prima serata del Festival di Sanremo 2019, seduto accanto al padre, Matteo Bocelli ha detto: “Se sarò di nuovo a Sanremo da solo? Chi lo sa, per ora, però, penso al presente. Tra i cantanti in gara mi piace molto Ultimo, riesce ad arrivare al cuore delle persone”. E chissà che la colonna sonora di una sua futura storia d’amore non diventi proprio una canzone di Ultimo. Dopo stasera, comunque, il numero delle pretendenti di Matteo Bocelli aumenterà ancora.



