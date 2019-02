Chi è Sara Quattrini/ La moglie di Simone Cristicchi con i figli Tommaso e Stella a Sanremo?

Il matrimonio fra Simone Cristicchi e Sara Quattrini dura da ben prima che il cantante, oggi al Festival di Sanremo 2019, sposasse la sua metà. Il matrimonio infatti viene celebrato appena nove anni fa, quando la coppia ha già dato alla luce il figlio Tommaso. Due anni dopo nascerà invece la secondogenita Stella, che consolida ancora di più il legame della coppia. All’epoca della cerimonia, Cristicchi e Sara scelgono il rito civile ed in particolare uno dei membri del Coro dei minatori di Santa Fiora che il cantautore ha amato da sempre e con cui ha partecipato al Festival di Sanremo del 2009. Sullo sfondo un castello suggestivo, per delle nozze riservate e discrete anche per volere della popolazione della Maremma, che ha sempre visto in Simone un ambasciatore da proteggere. Nei giorrni successivi al matrimonio, ricorda La Nazione, il cantautore non dimentica comunque la musica e sceglie di unirsi ad altri artisti alla rassegna della usica popolare che si tiene in quel periodo nel comune di Montemerano, dove si è sposato.

Sara Quattrini, la moglie di Simone Cristicchi: con la famiglia a La Vita in diretta

Moglie e figli sono le note preferite di Simone Cristicchi, ora a Sanremo 2019, come sottolinea a La vita in diretta diversi anni fa. Interviene come ospite e mostra la sua famiglia al completo, consorte Sara Quattrini ed i piccoli Tommaso e Stella al seguito. “Mi piacerebbe lasciare ai miei figli la curiosità per il mondo e per gli altri”, dice durante l’artista parlando della sua vita a quattro. A quanto pare i due sono riusciti a creare un perfetto equilibrio grazie alla diversità di entrambi. Sara è infatti un’archeologa, lavoro che le permette di rimanere con i piedi per terra, se non proprio sotto, come dice simpaticamente Simone. Lui invece è l’artista, l’estroso, quello che sta sempre fra le nuvole ed è anche per questo che sono riusciti a creare una sintonia che va al di là delle loro differenze. Il ruolo di padre invece lo ha colpito all’improvviso, continua nell’intervista, ed oggi è un papà felice che si chiede quale mestiere faranno i suoi bambini una volta cresciuti. “Forse il mio, ma non glielo auguro”, sentenzia. Clicca qui per guardare il video di Simone Cristicchi.

